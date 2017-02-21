Шалимов: Футболисты «Краснодара» не думают о вопросах безопасности матча с «Фенербахче»
СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболисты «Краснодара» не думают о том, что ранее на домашних матчах турецкого «Фенербахче» с российскими командами были проблемы с безопасностью. Об этом на
пресс-конференции заявил главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.
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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче» состоится в среду в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск). Первая игра, прошедшая в Краснодаре 16 февраля, завершилась победой российского клуба со счетом 1:0, гол забил шведский полузащитник Виктор Классон, для которого данный матч стал первым в составе «Краснодара».
«Мы об этом (о возможных проблемах с безопасностью) не думаем, мы играем в Лиге Европы, в серьезном турнире. Мы думаем о том, как сыграть, а на остальное стараемся не отвлекаться. Есть люди, которые занимаются организацией безопасности на матче», — сказал Шалимов.
«Краснодар» — третий российский клуб за последние пять лет, который сыграет в Стамбуле с «Фенербахче». В августе 2012 года в квалификации Лиги чемпионов с «Фенербахче» встречался московский «Спартак». Матч в Стамбуле был омрачен поведением турецких фанатов, которые атаковали автобусы с болельщиками
В феврале 2016 года «Фенербахче» играл с московским «Локомотивом». И тогда не обошлось без неприятных инцидентов — турецкие хулиганы забросали камнями автобус с болельщиками железнодорожников.
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