Футболисты «Краснодара» Мамаев и Измайлов не сыграют с «Фенербахче»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В Стамбул прилетело 16 полевых игроков и три вратаря из заявленных на Лигу Европу. Мамаев, Измайлов, Петров сейчас играть не готовы», — сказал Шалимов.

Встреча состоится в среду в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск). Первая игра, прошедшая в Краснодаре 16 февраля, завершилась победой российского клуба со счетом 1:0 — гол забил шведский полузащитник Виктор Классон, для которого данный матч стал первым в составе «Краснодара».