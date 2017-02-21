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21 февраля 2017, 17:59 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболисты «Краснодара» Мамаев и Измайлов не сыграют с «Фенербахче»

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Полузащитники «Краснодара» Марат Измайлов, Павел Мамаев и Сергей Петров еще не восстановились от травм и не сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу с турецким «Фенербахче». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы состоится в среду в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу Увеличить
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«В Стамбул прилетело 16 полевых игроков и три вратаря из заявленных на Лигу Европу. Мамаев, Измайлов, Петров сейчас играть не готовы», — сказал Шалимов.

Встреча состоится в среду в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск). Первая игра, прошедшая в Краснодаре 16 февраля, завершилась победой российского клуба со счетом 1:0 — гол забил шведский полузащитник Виктор Классон, для которого данный матч стал первым в составе «Краснодара».

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Новости Еврокубков

Офицер безопасности УЕФА будет работать на матче «Фенербахче» — «Краснодар»

Офицер безопасности УЕФА будет работать на матче «Фенербахче» — «Краснодар»

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Офицер безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и российским «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщил источник в турецком клубе.
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