Футболисты «Краснодара» Мамаев и Измайлов не сыграют с «Фенербахче»
СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Полузащитники «Краснодара» Марат Измайлов, Павел Мамаев и Сергей Петров еще не восстановились от травм и не сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу с турецким «Фенербахче». Об этом на
пресс-конференции заявил главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.
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«В Стамбул прилетело 16 полевых игроков и три вратаря из заявленных на Лигу Европу. Мамаев, Измайлов, Петров сейчас играть не готовы», — сказал Шалимов.
Встреча состоится в среду в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск). Первая игра, прошедшая в Краснодаре 16 февраля, завершилась победой российского клуба со счетом 1:0 — гол забил шведский полузащитник Виктор Классон, для которого данный матч стал первым в составе «Краснодара».
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