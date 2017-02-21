Шкртел: Чемпионат Турции по футболу сильнее российского

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«Фенербахче» в среду в Стамбуле сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Первый матч, состоявшийся 16 февраля, завершился победой российской команды со счетом 1:0.

«В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига — здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского», — сказал 32-летний Шкртел.