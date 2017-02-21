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21 февраля 2017, 17:35 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Шкртел: Чемпионат Турции по футболу сильнее российского

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Команды в турецком чемпионате показывают более качественный футбол, чем в российском. Об этом на пресс-конференции заявил словацкий защитник турецкого «Фенербахче» Мартин Шкртел.

Словацкий защитник с 2004 по 2007 год выступал за Зенит Увеличить
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«Фенербахче» в среду в Стамбуле сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Первый матч, состоявшийся 16 февраля, завершился победой российской команды со счетом 1:0.

«В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига — здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского», — сказал 32-летний Шкртел.

Шкртел с 2004 по 2007 год выступал за санкт-петербургский «Зенит», после чего перешел в английский «Ливерпуль». За «Фенербахче» он выступает с 2016 года.

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Новости Еврокубков

Адвокат: Ван Перси готов сыграть за «Фенербахче» в ответном матче с «Краснодаром»

Адвокат: Ван Перси готов сыграть за «Фенербахче» в ответном матче с «Краснодаром»

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Голландский нападающий турецкого «Фенербахче» Робин ван Перси готов сыграть с «Краснодаром» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер турецкой команды Дик Адвокат.
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