Шкртел: Чемпионат Турции по футболу сильнее российского
СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Команды в турецком чемпионате показывают более качественный футбол, чем в российском. Об этом на
пресс-конференции заявил словацкий защитник турецкого «Фенербахче» Мартин Шкртел.
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«Фенербахче» в среду в Стамбуле сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Первый матч, состоявшийся 16 февраля, завершился победой российской команды со счетом 1:0.
«В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига — здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского», — сказал 32-летний Шкртел.
Шкртел с 2004 по 2007 год выступал за
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