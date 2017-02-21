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21 февраля 2017, 17:34 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Адвокат: Ван Перси готов сыграть за «Фенербахче» в ответном матче с «Краснодаром»

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Голландский нападающий турецкого «Фенербахче» Робин ван Перси готов сыграть с «Краснодаром» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер турецкой команды Дик Адвокат.

33-летний форвард пропустил первую игру <nobr>из-за </nobr>того что не набрал нужную форму. Увеличить
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33-летний форвард пропустил первую игру, которая состоялась 16 февраля в Краснодаре и завершилась победой российской команды со счетом 1:0, из-за того, что не набрал нужную форму. Ответный поединок состоится в Стамбуле в среду на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск).

«Когда Робин в форме — это очень весомый плюс для нашей команды. А сейчас он в форме», — сказал Адвокат, отвечая на вопрос, готов ли голландский футболист к матчу.

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Шкртел: Чемпионат Турции по футболу сильнее российского

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Команды в турецком чемпионате показывают более качественный футбол, чем в российском. Об этом на пресс-конференции заявил словацкий защитник турецкого «Фенербахче» Мартин Шкртел.
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