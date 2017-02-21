Адвокат: Ван Перси готов сыграть за «Фенербахче» в ответном матче с «Краснодаром»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

33-летний форвард пропустил первую игру, которая состоялась 16 февраля в Краснодаре и завершилась победой российской команды со счетом 1:0, из-за того, что не набрал нужную форму. Ответный поединок состоится в Стамбуле в среду на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск).

«Когда Робин в форме — это очень весомый плюс для нашей команды. А сейчас он в форме», — сказал Адвокат, отвечая на вопрос, готов ли голландский футболист к матчу.