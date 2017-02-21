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21 февраля 2017, 15:57 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Барцальи и Кьеллини вернулись в общую группу «Ювентуса»

Защитники «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи восстановились после травм и вернулись в общую группу туринского клуба в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 22 февраля.

Об этом сообщает Football Italia.

У обоих игроков были проблемы с мышцами, но в ходе сегодняшней тренировки они работали уже без ограничений. Несмотря на то что участие обоих футболистов в первом матче ЛЧ под вопросом, Барцальи и Кьеллини должны как минимум попасть в заявку на игру.

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