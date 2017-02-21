Барцальи и Кьеллини вернулись в общую группу «Ювентуса»

Об этом сообщает Football Italia.



У обоих игроков были проблемы с мышцами, но в ходе сегодняшней тренировки они работали уже без ограничений. Несмотря на то что участие обоих футболистов в первом матче ЛЧ под вопросом, Барцальи и Кьеллини должны как минимум попасть в заявку на игру.