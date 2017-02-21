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21 февраля 2017, 15:41 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Гришин: Не стоит ждать, что «молодежка» ПФК ЦСКА вынесет «Русенборг» в одну калитку

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. Крупной победы молодежной команды ЦСКА над «Русенборгом» в матче Юношеской лиги УЕФА ждать не стоит, поскольку именно норвежский клуб является фаворитом, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер армейцев Александр Гришин.

ЦСКА в среду в Москве проведет матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с «Русенборгом».

«ЦСКА достался сложный соперник, и от матча с “Русенборгом” точно не нужно ждать выноса в одну калитку, более того, в данный конкретный момент наш соперник — фаворит в паре. Само собой, мы приложим максимум усилий, но нужно понимать, что мы с декабря не провели боевым составом ни одного контрольного матча, команда собралась в том виде, в котором может завтра выйти на поле, лишь три дня назад», — сказал Гришин.

«В этой ситуации по-настоящему 12-м игроком могут стать наши болельщики, которых я приглашаю на матч. Это настоящий еврокубок, это возвращение футбола после паузы, и мы надеемся и рассчитываем на поддержку всех армейцев», — добавил Гришин.
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