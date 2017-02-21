Гришин: Не стоит ждать, что «молодежка» ПФК ЦСКА вынесет «Русенборг» в одну калитку

ЦСКА в среду в Москве проведет матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с «Русенборгом».

«ЦСКА достался сложный соперник, и от матча с “Русенборгом” точно не нужно ждать выноса в одну калитку, более того, в данный конкретный момент наш соперник — фаворит в паре. Само собой, мы приложим максимум усилий, но нужно понимать, что мы с декабря не провели боевым составом ни одного контрольного матча, команда собралась в том виде, в котором может завтра выйти на поле, лишь три дня назад», — сказал Гришин.