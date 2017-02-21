Гришин: Не стоит ждать, что «молодежка» ПФК ЦСКА вынесет «Русенборг» в одну калитку
МОСКВА, 21 фев —
Р-Спорт. Крупной победы молодежной команды ЦСКА над «Русенборгом» в матче Юношеской лиги УЕФА ждать не стоит, поскольку именно норвежский клуб является фаворитом, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер армейцев Александр Гришин.
ЦСКА в среду в Москве проведет матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с «Русенборгом».
«ЦСКА достался сложный соперник, и от матча с “Русенборгом” точно не нужно ждать выноса в одну калитку, более того, в данный конкретный момент наш соперник — фаворит в паре. Само собой, мы приложим максимум усилий, но нужно понимать, что мы с декабря не провели боевым составом ни одного контрольного матча, команда собралась в том виде, в котором может завтра выйти на поле, лишь три дня назад», — сказал Гришин.
«В этой ситуации
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