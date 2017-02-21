Два игрока «Сельты» тренируются индивидуально и могут пропустить матч с «Шахтером»
Соперник «горняков» может прибыть в Харьков не в оптимальном составе.
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Игроки «Сельты» Йон Гвидетти и Уго Мальо продолжают работать по индивидуальной программе, рискуя пропустить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Напомним, что Гвидетти отсутствует
Гвидетти в текущем чемпионате Испании принял участие в 14 матчах, в которых забил три мяча. На счету Мальо 16 игр и один гол.
Матч «Шахтер» — «Сельта» пройдет 23 февраля в Харькове. Начало встречи в 22:05.
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