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21 февраля 2017, 14:57 | Футбол: Еврокубки | UA-Football

Два игрока «Сельты» тренируются индивидуально и могут пропустить матч с «Шахтером»

Соперник «горняков» может прибыть в Харьков не в оптимальном составе.

Соперник горняков может прибыть в Харьков не в оптимальном составе. Увеличить
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Игроки «Сельты» Йон Гвидетти и Уго Мальо продолжают работать по индивидуальной программе, рискуя пропустить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Напомним, что Гвидетти отсутствует из-за растяжения связок на правой ноге, Мальо мешают вернуться к полноценному тренировочному процессу проблемы с приводящей мышцей левой ноги. Сегодня футболистов ожидает обследование, после которого они могут вернуться в общую группу.

Гвидетти в текущем чемпионате Испании принял участие в 14 матчах, в которых забил три мяча. На счету Мальо 16 игр и один гол.

Матч «Шахтер» — «Сельта» пройдет 23 февраля в Харькове. Начало встречи в 22:05.

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