«Шахтер» и «Сельту» рассудят словенцы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Шахтер» и «Сельту» на вторую игру 1/16 финала Лиги Европы выведут на поле рефери из Словении.

Главный арбитр — Славко Винчич.

Ассистенты — Томаш Кланчник и Андраж Ковачич.

Арбитры за воротами — Роберто Понис и Драгослав Перич.

Резервный арбитр — Грега Кордез.

Отметим, что матчи с участием «Шахтера» и «Сельты» Винчич ранее не обслуживал. В последний раз он пересекался с украинскими клубами в феврале 2015 года, когда работал на игре «Динамо» против «Генгама» также в 1/32-й Лиге Европы. Та встреча завершилась победой французского клуба 2:1 и двумя удалениями в составе киевлян.

Матч «Шахтер» — «Сельта» пройдет 23 февраля в Харькове. Начало встречи в 22:05.