«Шахтер» и «Сельту» рассудят словенцы
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на ответном поединке «горняков» в Лиге Европы.
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«Шахтер» и «Сельту» на вторую игру 1/16 финала Лиги Европы выведут на поле рефери из Словении.
Главный арбитр — Славко Винчич.
Ассистенты — Томаш Кланчник и Андраж Ковачич.
Арбитры за воротами — Роберто Понис и Драгослав Перич.
Резервный арбитр — Грега Кордез.
Отметим, что матчи с участием «Шахтера» и «Сельты» Винчич ранее не обслуживал. В последний раз он пересекался с украинскими клубами в феврале 2015 года, когда работал на игре «Динамо» против «Генгама» также в 1/32-й Лиге Европы. Та встреча завершилась победой французского клуба 2:1 и двумя удалениями в составе киевлян.
Матч «Шахтер» — «Сельта» пройдет 23 февраля в Харькове. Начало встречи в 22:05.
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