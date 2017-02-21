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21 февраля 2017, 14:55 | Футбол: Еврокубки | UA-Football

«Шахтер» и «Сельту» рассудят словенцы

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на ответном поединке «горняков» в Лиге Европы.

Стала известна бригада арбитров которая будет работать на ответном поединке горняков в Лиге Европы. Увеличить
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«Шахтер» и «Сельту» на вторую игру 1/16 финала Лиги Европы выведут на поле рефери из Словении.

Главный арбитр — Славко Винчич.

Ассистенты — Томаш Кланчник и Андраж Ковачич.

Арбитры за воротами — Роберто Понис и Драгослав Перич.

Резервный арбитр — Грега Кордез.

Отметим, что матчи с участием «Шахтера» и «Сельты» Винчич ранее не обслуживал. В последний раз он пересекался с украинскими клубами в феврале 2015 года, когда работал на игре «Динамо» против «Генгама» также в 1/32-й Лиге Европы. Та встреча завершилась победой французского клуба 2:1 и двумя удалениями в составе киевлян.

Матч «Шахтер» — «Сельта» пройдет 23 февраля в Харькове. Начало встречи в 22:05.

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