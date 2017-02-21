Безбородов рассудит АПОЭЛ и «Атлетик» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

Стартовый свисток даст Владислав Безбородов. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.



Ассистентами Безбородова станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Дополнительные ассистенты рефери — Алексей Еськов и Кирилл Левников. Четвёртый рефери — Андрей Веретешкин.



В первом матче «Атлетик» обыграл АПОЭЛ — 3:2. Ответный поединок начнётся в 21:00 мск.