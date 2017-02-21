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21 февраля 2017, 14:53 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Безбородов рассудит АПОЭЛ и «Атлетик» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

Российская бригада арбитров будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы АПОЭЛ — «Атлетик», который состоится 23 февраля.

Стартовый свисток даст Владислав Безбородов. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Ассистентами Безбородова станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Дополнительные ассистенты рефери — Алексей Еськов и Кирилл Левников. Четвёртый рефери — Андрей Веретешкин.

В первом матче «Атлетик» обыграл АПОЭЛ — 3:2. Ответный поединок начнётся в 21:00 мск.

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