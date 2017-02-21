Егор Титов: «Ювентус» выиграет, «Лестер» не проиграет
В Старом Свете стартовала весенняя стадия
плей-офф футбольной Лиги чемпионов. На минувшей неделе состоялись четыре матча, во вторник, 21 февраля, пройдут две встречи. Экс-капитан сборной России и московского «Спартака» Егор Титов прогнозирует их исход.
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В матче португальского «Порту» и итальянского «Ювентуса»
«Для меня очевидный фаворит пары “Ювентус”, — цитирует Егора Титова сайт “Рейтинг букмекеров”. — Знаю, что у него есть некоторые кадровые проблемы сзади. Возможно, не будет Барцальи и Кьеллини. Но есть Бенатиа, который может качественно сыграть в центре, никуда не делся Бонуччи. Но и важно отметить, что атака в полном порядке».
Результаты «Порто» тоже впечатляют эксперта — серия побед, причём был обыгран «Спортинг»: «Но португальский чемпионат я бы не стал переоценивать. “Бенфику” мы видели на прошлой неделе. “Боруссию” она обыграла, но за счёт характера и потрясающего везения».
«Порту» испытывал проблемы в группе, мог и не выйти. Команда снова молодая, опыта мало. А против туринских зубров нужен опыт помимо страсти. Разрушать игру итальянцы не разучились. Я здесь ставлю на опыт «Ювентуса». Он должен победить, — заключил Титов.
Говоря о матче «Севилья» — «Лестер», Егор Титов признал, что испанский клуб можно назвать фаворитом пары: «У “Севильи” за спиной много побед в еврокубках, правда, не в Лиге чемпионов. С другой стороны у “Севильи” новый тренер, у которого вообще нет опыта в еврокубках, и команда очень сильно обновилась».
«А вот у Раньери [Клаудио Раньери, тренер “Лестера”, — прим. ред. ] богатый опыт игры в Лиге чемпионов, в матчах на выбывание. И вообще для “Лестера” это матч года. Англичане вряд ли сильно уступают испанцам, по некоторым позициям даже превосходят их. Мне кажется, что в первой игре “Лестер” не уступит», — заключил Титов.
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