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21 февраля 2017, 14:18 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» и «Андерлехт» рассудят греческие судьи, «Спарту» и «Ростов» — турецкие

Стали известны судьи, которые обслужат ответный матч 1/16 финала между «Зенитом» и «Андерлехтом».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным судьёй этой игры будет грек Тасос Сидиропулос.

Помогать ему будут Дамианос Эфтимиадис и Полихронис Костарас, дополнительные ассистенты — Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос.

Также стали известны арбитры, которые будут работать на игре между «Спартой» и «Ростовом». Главный судья встречи — Хюсейин Гечек из Турции. Рефери на линии — Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, а дополнительные ассистенты — Алпер Улусой и Барыш Шимшек.

Оба матча пройдут в четверг, 22 февраля.

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