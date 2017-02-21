Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным судьёй этой игры будет грек Тасос Сидиропулос.



Помогать ему будут Дамианос Эфтимиадис и Полихронис Костарас, дополнительные ассистенты — Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос.



Также стали известны арбитры, которые будут работать на игре между «Спартой» и «Ростовом». Главный судья встречи — Хюсейин Гечек из Турции. Рефери на линии — Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, а дополнительные ассистенты — Алпер Улусой и Барыш Шимшек.



Оба матча пройдут в четверг, 22 февраля.