Липпи: «Ювентус» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Такое заявление специалист сделал в преддверии матча 1/8 финала ЛЧ с «Порту».



«Ювентус» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов, и это не шутки. Было бы неправильно говорить, что раз в 2015 году они дошли до финала, то сейчас, став сильнее, выиграют ЛЧ. Но у «Ювентуса» есть чувство собственного достоинства, эта команда может играть против больших клубов и готова к таким матчам.



«Порту» непростой соперник. Это хорошая команда, которую тренирует отличный тренер. Тем не менее нет сомнений, что «Ювентус» будет доминировать и сделает это с первого же матча, — цитирует Липпи La Gazzetta dello Sport.



Начало — 22:45 мск.