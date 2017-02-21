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21 февраля 2017, 13:10 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Липпи: «Ювентус» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчело Липпи считает, что «старая синьора» может выиграть нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

Такое заявление специалист сделал в преддверии матча 1/8 финала ЛЧ с «Порту».

«Ювентус» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов, и это не шутки. Было бы неправильно говорить, что раз в 2015 году они дошли до финала, то сейчас, став сильнее, выиграют ЛЧ. Но у «Ювентуса» есть чувство собственного достоинства, эта команда может играть против больших клубов и готова к таким матчам.

«Порту» непростой соперник. Это хорошая команда, которую тренирует отличный тренер. Тем не менее нет сомнений, что «Ювентус» будет доминировать и сделает это с первого же матча, — цитирует Липпи La Gazzetta dello Sport.

Начало — 22:45 мск.

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