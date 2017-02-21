Российские СМИ: Луческу может быть уволен в случае вылета «Зенита» из Лиги Европы

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Руководство клуба не скрывало своего недовольства — для «Зенита» вылет на столь ранней стадии из Лиги Европы сам по себе недопустим, это очевидный провал. Ситуация усугубляется тем, что жребий был очень и очень благосклонен к петербуржцам: «Андерлехт» значительно уступает «Зениту» в рейтинге, а что того важнее — в плане финансовых возможностей. С крайне неудобным для двухраундовых противостояний счетом 2:0 россиян обыграл молодежный, далекий от основного состав хозяев поля.

Задача была сформулирована предельно четко и выглядит столь же сложной: пройти «Андерлехт». Недовольство тренером не скрывалось.

Как сообщал УНИАН, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся в четверг, 23 февраля.

Румынский специалист Луческу, который на протяжении 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер» (2002−2016) летом прошлого года возглавил российский «Зенит». На данный момент команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России (35), отставая от лидирующего «Спартака» на 5 баллов.