Пике: В защите мы играем не сильно, а наоборот, слабо

Об уязвимости защиты «Барселоны» стали говорить, в частности, после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«В защите мы играем не сильно, а наоборот, слабо. Можем ли мы отыграть эти четыре мяча в матче с “ПСЖ”? Главная задача в том, чтобы команда вновь была узнаваема. В Лиге чемпионов впереди несколько матчей. Почему бы и нет, можно и выиграть турнир», — приводит слова Пике Marca.