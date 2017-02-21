Пике: В защите мы играем не сильно, а наоборот, слабо
Защитник «Барселоны» Херард Пике признал, что в обороне
сине-гранатовые стали играть ненадежно.
Об уязвимости защиты «Барселоны» стали говорить, в частности, после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«В защите мы играем не сильно, а наоборот, слабо. Можем ли мы отыграть эти четыре мяча в матче с “ПСЖ”? Главная задача в том, чтобы команда вновь была узнаваема. В Лиге чемпионов впереди несколько матчей. Почему бы и нет, можно и выиграть турнир», — приводит слова Пике Marca.
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