Сегодня «Динамо» сыграет с «Аяксом» в Юношеской лиге УЕФА

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Сегодня юношеская команда «Динамо» (U-19) проведет матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Аякса».

Встреча состоится в Дейвендрехте на стадионе «Де Тукомст». Начало встречи — в 19:00.

В 1/16 финала «Аякс» оказался сильнее ровестников из «Ювентуса», обыграв их со счетом 2:0. Для «Динамо» это будет первый официальный матч в 2017 году: команда Юрия Мороза пропускала стартовый этап плей-офф.

Напомним, что стадии турнира состоят из одного матча. Поэтому победитель противостояния проходит в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Монако» — «Реал».

Добавим, что трансляция встречи запланирована на официальном сайте киевского клуба.