Чалов и ещё 10 игроков, которые поднялись из юношеской ЛЧ

Основа ЦСКА уже покинула Лигу чемпионов, зато «молодёжка» продолжает бороться за трофей среди лучших молодёжных команд Европы. Юноши ЦСКА вышли из группы с «Тоттенхэмом», «Байером» и «Монако», а по ходу турнира раскрылся Фёдор Чалов — сделав покер в Монако, Чалов открыл себе двери в основу ЦСКА. Стадия плей-офф начинается для «армейцев» матчем 1/8 финала с норвежским «Русенборгом», где Чалов, как и другие молодые игроки ЦСКА, уже задействованные Виктором Гончаренко в основной команде, должен сыграть. Вполне возможно, что в Юношеской Лиге чемпионов Фёдор сделает ещё одну заявку на свой статус главной «армейской» надежды. И встанет в один ряд с яркими игроками, уже успевшими поиграть в самом статусном юношеском турнире Европы.



Пьерлуиджи Голлини

Команда в юношеской ЛЧ: «Манчестер Юнайтед»

Где играет сейчас: «Астон Вилла»



Вратари часто раскрываются поздно, поэтому неудивительно, что немногие за короткую историю Юношеской лиги УЕФА успели заявить о себе в полный голос. Разве что Андре Онана, защищавший ворота «молодёжки» «Барселоны», а теперь заменяющий в «Аяксе» Яспера Силлессена, да Пьерлуиджи Голлини. Всю свою карьеру итальянский кипер мечется между родным «сапогом» и Англией — в 16 из «Фиорентины» его вытащил лично сэр Алекс Фергюсон, там Голлини регулярно играл за резервную команду, вызывался на тренировки в главную, но попробуй выиграй конкуренцию у Де Хеа таким юным. Из Манчестера Голлини уехал в «Верону» — там всё было паршиво, тренера Андреа Мандорлини, начавшего сезон, уволили, про вылет «мастифов» все догадались уже к январю, зато с игровой практикой проблем у Голлини не было.



Летом талантливый вратарь променял Серию В на Чемпионшип — мало кто это понял, но с возвращением в Англию Голлини получил и нужную игровую практику. Без итальянского следа тоже не обошлось. В «Астон Виллу» его позвал лично Роберто Ди Маттео.



Пэдди Макнейр

Команда в юношеской ЛЧ: «Манчестер Юнайтед»

Где играет сейчас: «Сандерленд»



Ещё один игрок, появившийся в системе «Юнайтед» при сэре Алексе Фергюсоне. Макнейра откопали в Северной Ирландии, когда ему было 16, там он выходил атакующим полузащитником, и лишь в Манчестере его передвинули в центр защиты. Так что нет ничего удивительного, что защитник с навыком игры «десяткой», которого сравнивали с опорником Майклом Кэрриком, дебютировал в большом «МЮ» при Луи ван Гале — он же и поднял Макнейра максимально близко к основе. В отличие от Жозе Моуринью, сразу снявшего с глаз Пэдди розовые очки.



Сейчас Макнейр защищает цвета «Сандерленда», тренирует его Дэвид Мойес, при котором Пэдди играл в юношеской ЛЧ за «Юнайтед». Мойес упорно двигал Макнейра в атаку, но теперь эксперименты придётся отложить — молодой универсал сломался и вылетел из состава до конца сезона.



Андреас Кристенсен

Команда в юношеской ЛЧ: «Челси»

Где играет сейчас: «Боруссия» (Мёнхенгладбах)



«Челси» выиграл две Юношеские лиги УЕФА кряду, и в первом походе за трофеем Кристенсен, откопанный скаутами синих в датском «Брондбю», был ключевым защитником. В финале с «Шахтёром» Андреас срезал мяч в свои ворота, но это не самое главное его свершение — ранее по турнирной сетке Кристенсен напридумывал пять голевых передач. Изрядно для центрального защитника, но нормально для Андреаса: он — защитник стиля Матса Хуммельса, обожающий обострять игру передачами из глубины.



Сейчас Кристенсен — хладнокровный, как настоящий воин, — проводит второй сезон в гладбахской «Боруссии», являясь самым центральным защитником в схеме с тремя и пасуя точнее всех «жеребцов» (91% точных передач). «Челси», обожающий накупить молодёжи и сплавить её куда угодно, хочет вернуть Кристенсена из аренды летом — и это лучше всего расскажет о потенциале датчанина.



Пренель Кимпембе

Команда в юношеской ЛЧ: «Пари Сен-Жермен»

Где играет сейчас: «Пари Сен-Жермен»



Когда этот текст только писался, Кимпембе ещё был не на слуху — а теперь за его плечами успешный дебют во взрослой Лиге чемпионов, пара жёстких подкатов под Месси и целиком съеденная барселонская атака. В прошлом сезоне Лоран Блан бережно подпускал Кимпембе к основе, а Унаи Эмери оценил его сразу, сделав Пренеля третьим центральным защитником, после Тьяго Силвы и Маркиньоса, и спокойно расставшись с Давидом Луисом. К восьми матчам за парижан у Кимпембе добавился первый вызов в главную сборную Франции, даже при том, что сейчас французских центральных защитников можно солить. «ПСЖ» оценил резкий рывок Кимпембе в основу предложением нового контракта — захотел поднять зарплату с 4 тыс. евро в месяц до 100. Пренель сначала повёл носом, оценив себя в два раза выше, но сошлись в итоге на 180.



Алекс Айуоби

Команда в юношеской ЛЧ: «Арсенал»

Где играет сейчас: «Арсенал»



Дядя Айуоби — Джей Джей Окоча — был легендой нигерийского футбола, но Алекс, уже заигранный за «суперорлов» и исполнивший шикарную «радугу» в осеннем матче нигерийской сборной с Алжиром, может превзойти родственника. В карьере Окочи самым статусным клубом был ещё не набитый арабскими деньгами «Пари Сен-Жермен», Айуоби же закрепился в лондонском «Арсенале» и выиграл конкуренцию за левый фланг полузащиты у Аарона Рэмси. Они с Тео Уолкоттом шикарно дополняют друг друга — Уолкотт на своём краю отвечает за ускорения в свободные зоны, а Айуоби старается обострять передачами в эти зоны.



В Юношеской лиге УЕФА Айуоби отыграл два сезона. Второй, сезон-2015/16, лично для Алекса получился успешнее: в самом важном матче группы, с «Баварией», он оформил дубль. Концовку того сезона Айуоби провёл уже в основе «Арсенала», на глазах у Арсена Венгера.



Ренату Саншеш

Команда в юношеской ЛЧ: «Бенфика»

Где играет сейчас: «Бавария»



Португальский Эдгар Давидс (ну, хотя бы по внешнему сходству) стал известен массовой публике на Евро-2016, где Саншеш стал полезнейшим джокером и забил Польше. До того был мощный сезон в «Бенфике», убедивший «Баварию» в нужности покупки португальца — однако ещё прошлого года Саншеш бегал в Юношеской лиге УЕФА за «молодёжку» «орлов». Сыграл дважды, голом поучаствовал в избиении «Галатасарая» (11:1 на его поле!), а потом стал нужен другой «Бенфике» в другой Лиге чемпионов. В сезоне-2014/15 Ренату Саншеш тоже зажигал за «молодёжку», оформив 4 голевые передачи за турнир.



Сейчас Ренату Саншеша уже не опустят в Юношескую лигу, а в главной Лиге чемпионов, как и в главной «Баварии» в целом, Карло Анчелотти почти не задействует португальца. Но какие его годы.



Александр Головин

Команда в юношеской ЛЧ: ЦСКА

Где играет сейчас: ЦСКА



Находка тренеров ЦСКА с Кузбасса не впечатляла на уровне Юношеской лиги УЕФА. Святослав Георгиевский казался намного ярче и круче, в сезоне-2013/14 он стал вторым игроком турнира по системе «гол+пас» после Мунира Эль-Хаддади — и где сейчас Георгиевский? Борется за «лимитное» место на правом фланге «Анжи» с номинальным защитником Тигиевым. А Головин получил свой шанс зимой на сборах ЦСКА, вихрем ворвался в основу «армейцев», приблизил пенсию Романа Широкова, попал в сборную России и поехал игроком стартового состава на Евро-2016, изменил свою игру, стал полезен на нескольких позициях, вышел в лидеры нашей Премьер-Лиги по количеству отборов — слишком громко и шумно для одного календарного года.



Лерой Зане

Команда в юношеской ЛЧ: «Шальке»

Где играет сейчас: «Манчестер Сити»



В отличие от Александра Головина, Зане проявлял себя везде — и во взрослом футболе, и на уровне Юношеской лиги УЕФА. Он отыграл там два сезона. В первый — дошёл с «Шальке» до полуфинала, сделал голевую в четвертьфинальной игре с «Челси», а до того забил «Стяуа». Во второй — забил три мяча. Все три — лиссабонскому «Спортингу».



Летом Лерой Зане выбрал переезд в «Манчестер Сити» — к Хосепу Гвардиоле, целенаправленно следившему за ним, и в клуб, который давно его знал. В юношеской ЛЧ в начале 2015-го «Шальке» с Зане в составе вылетел в 1/8 финала, проиграв «горожанам» по пенальти, и Лерой наряду с форвардом Феликсом Платте был главной звездой той команды. Долго горевать Зане не пришлось — вскоре он полетел с основой «Шальке» на «Сантьяго Бернабеу», экстренно заменил Шупо-Мотинга и забил Икеру Касильясу. В 19 лет.



Борха Майораль

Команда в юношеской ЛЧ: «Реал»

Где играет сейчас: «Вольфсбург»



Два сезона подряд в тинейджерской Лиге чемпионов сложились для Борхи Майораля одинаково — его «Реал» вылетал в полуфинале, а он сам поднимался в топ бомбардиров. В сезоне-2014/15 Борха забил 7. На следующий сезон — 8. Подвиги в «Кастилье» и Юношеской лиге УЕФА не прошли мимо Зидана — он потихоньку подпускал юношу к основе «Реала», в прошлом сезоне дал Майоралю шесть шансов проявить себя в главной команде, против «Леванте» Борха даже забил — правда, гол записали не на него.



Впрочем, прыжок в большой футбол даётся 19-летнему Майоралю тяжело. «В следующем году “Реал” купит ещё одного нападающего, который будет конкурировать с Бензема, и Майораль перестанет играть», — говорил бывший тренер «Кастильи» Альберто Ториль. И он был прав: летом «сливочные» прикупили для своей лавки Альваро Морату — смысла сидеть третьим и ждать у моря погоды не было. Борха собрал вещи, уехал в «Вольфсбург», где дела пока тоже не идут, но по первому зову он обязательно вернётся в «Реал», доказывать, что не хуже своего любимого игрока, Рауля.



Маркус Рэшфорд

Команда в юношеской ЛЧ: «Манчестер Юнайтед»

Где играет сейчас: «Манчестер Юнайтед»



В отличие от Мунира Эль-Хаддади, зажигавшего в Юношеской лиге УЕФА, забивавшего 11 мячей за турнир и отгружавшего два в финале, Рэшфорд не сильно раскрывался на этом уровне. В прошлом сезоне Маркус забил за «МЮ» на групповом турнире три мяча, должен был приехать в Москву, но с «молодёжкой» ЦСКА сыграл только в Манчестере — не забил ей. Тем удивительнее, что спустя несколько месяцев Рэшфорд, будучи чуть ли не пятым нападающим «Юнайтед», резко раскрылся, провёл мощную весну и получил вызов во взрослую сборную Англии на Евро — перед домашней игрой «Юнайтед» с «Мидтьюлланном», первой в карьере Рэшфорда, это казалось несбыточной сказкой.

Фёдор Чалов

Команда в юношеской ЛЧ: ЦСКА

Где играет сейчас: ЦСКА



Разумеется, Чалов в нашей команде авансом, но прямо сейчас его можно и нужно «подхваливать» — тем более что Леонид Слуцкий не против. Осень 2016-го получилась для Чалова фантастической — сразу после покера в Монако Фёдор попал на скамейку запасных в матче взрослого ЦСКА, затем был дебют во взрослом футболе на снежном поле против суровых мужиков из «Амкара», первый матч в старте, первый матч Лиги чемпионов, первый гол «Уралу» в чемпионате.



В матче с «Байером», с которого для Фёдора началась взрослая Лига чемпионов, Чалов оставил классное впечатление — он постоянно был там, где мяч, он здорово открывался, прессинговал защитников, был нацелен на удар (пусть и порой не видел других вариантов продолжения атаки)… Он был нагл и напорист — таких нападающих у нас не водилось давно. Но главное из матча с «Байером» даже не это: Чалов очень легко обучаем и хочет учиться. В одном из эпизодов той игры Чалов на секунду ослабил хватку в прессинге, остановился, и Леонид Слуцкий сразу же вспомнил свою коронную фразу для Ахмеда Мусы: «Беги, Чалов, беги!». Эти слова вместе с желанием учиться сделали из Мусы игрока уровня АПЛ. Судьбу Фёдора Чалова прямо сейчас, после пары хороших матчей, предсказать нельзя, но как минимум подсказки Слуцкого и стремление расти у него есть. И это очень радует.