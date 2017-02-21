Чалов и ещё 10 игроков, которые поднялись из юношеской ЛЧ
В Юношеской лиге УЕФА уже успели раскрыться Ренату Саншеш и Лерой Зане. Может быть, их судьбу повторит дерзкий новичок ЦСКА Фёдор Чалов?
Основа ЦСКА уже покинула Лигу чемпионов, зато «молодёжка» продолжает бороться за трофей среди лучших молодёжных команд Европы. Юноши ЦСКА вышли из группы с «Тоттенхэмом», «Байером» и «Монако», а по ходу турнира раскрылся Фёдор Чалов — сделав покер в Монако, Чалов открыл себе двери в основу ЦСКА. Стадия
Пьерлуиджи Голлини
Команда в юношеской ЛЧ: «Манчестер Юнайтед»
Где играет сейчас: «Астон Вилла»
Вратари часто раскрываются поздно, поэтому неудивительно, что немногие за короткую историю Юношеской лиги УЕФА успели заявить о себе в полный голос. Разве что Андре Онана, защищавший ворота «молодёжки» «Барселоны», а теперь заменяющий в «Аяксе» Яспера Силлессена, да Пьерлуиджи Голлини. Всю свою карьеру итальянский кипер мечется между родным «сапогом» и Англией — в 16 из «Фиорентины» его вытащил лично сэр Алекс Фергюсон, там Голлини регулярно играл за резервную команду, вызывался на тренировки в главную, но попробуй выиграй конкуренцию у Де Хеа таким юным. Из Манчестера Голлини уехал в «Верону» — там всё было паршиво, тренера Андреа Мандорлини, начавшего сезон, уволили, про вылет «мастифов» все догадались уже к январю, зато с игровой практикой проблем у Голлини не было.
Летом талантливый вратарь променял Серию В на Чемпионшип — мало кто это понял, но с возвращением в Англию Голлини получил и нужную игровую практику. Без итальянского следа тоже не обошлось. В «Астон Виллу» его позвал лично Роберто Ди Маттео.
Пэдди Макнейр
Команда в юношеской ЛЧ: «Манчестер Юнайтед»
Где играет сейчас: «Сандерленд»
Ещё один игрок, появившийся в системе «Юнайтед» при сэре Алексе Фергюсоне. Макнейра откопали в Северной Ирландии, когда ему было 16, там он выходил атакующим полузащитником, и лишь в Манчестере его передвинули в центр защиты. Так что нет ничего удивительного, что защитник с навыком игры «десяткой», которого сравнивали с опорником Майклом Кэрриком, дебютировал в большом «МЮ» при Луи ван Гале — он же и поднял Макнейра максимально близко к основе. В отличие от Жозе Моуринью, сразу снявшего с глаз Пэдди розовые очки.
Сейчас Макнейр защищает цвета «Сандерленда», тренирует его Дэвид Мойес, при котором Пэдди играл в юношеской ЛЧ за «Юнайтед». Мойес упорно двигал Макнейра в атаку, но теперь эксперименты придётся отложить — молодой универсал сломался и вылетел из состава до конца сезона.
Андреас Кристенсен
Команда в юношеской ЛЧ: «Челси»
Где играет сейчас: «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
«Челси» выиграл две Юношеские лиги УЕФА кряду, и в первом походе за трофеем Кристенсен, откопанный скаутами синих в датском «Брондбю», был ключевым защитником. В финале с «Шахтёром» Андреас срезал мяч в свои ворота, но это не самое главное его свершение — ранее по турнирной сетке Кристенсен напридумывал пять голевых передач. Изрядно для центрального защитника, но нормально для Андреаса: он — защитник стиля Матса Хуммельса, обожающий обострять игру передачами из глубины.
Сейчас Кристенсен — хладнокровный, как настоящий воин, — проводит второй сезон в гладбахской «Боруссии», являясь самым центральным защитником в схеме с тремя и пасуя точнее всех «жеребцов» (91% точных передач). «Челси», обожающий накупить молодёжи и сплавить её куда угодно, хочет вернуть Кристенсена из аренды летом — и это лучше всего расскажет о потенциале датчанина.
Пренель Кимпембе
Команда в юношеской ЛЧ: «Пари Сен-Жермен»
Где играет сейчас: «Пари Сен-Жермен»
Когда этот текст только писался, Кимпембе ещё был не на слуху — а теперь за его плечами успешный дебют во взрослой Лиге чемпионов, пара жёстких подкатов под Месси и целиком съеденная барселонская атака. В прошлом сезоне Лоран Блан бережно подпускал Кимпембе к основе, а Унаи Эмери оценил его сразу, сделав Пренеля третьим центральным защитником, после Тьяго Силвы и Маркиньоса, и спокойно расставшись с Давидом Луисом. К восьми матчам за парижан у Кимпембе добавился первый вызов в главную сборную Франции, даже при том, что сейчас французских центральных защитников можно солить. «ПСЖ» оценил резкий рывок Кимпембе в основу предложением нового контракта — захотел поднять зарплату с 4 тыс. евро в месяц до 100. Пренель сначала повёл носом, оценив себя в два раза выше, но сошлись в итоге на 180.
Алекс Айуоби
Команда в юношеской ЛЧ: «Арсенал»
Где играет сейчас: «Арсенал»
Дядя Айуоби — Джей Джей Окоча — был легендой нигерийского футбола, но Алекс, уже заигранный за «суперорлов» и исполнивший шикарную «радугу» в осеннем матче нигерийской сборной с Алжиром, может превзойти родственника. В карьере Окочи самым статусным клубом был ещё не набитый арабскими деньгами «Пари Сен-Жермен», Айуоби же закрепился в лондонском «Арсенале» и выиграл конкуренцию за левый фланг полузащиты у Аарона Рэмси. Они с Тео Уолкоттом шикарно дополняют друг друга — Уолкотт на своём краю отвечает за ускорения в свободные зоны, а Айуоби старается обострять передачами в эти зоны.
В Юношеской лиге УЕФА Айуоби отыграл два сезона. Второй, сезон-2015/16, лично для Алекса получился успешнее: в самом важном матче группы, с «Баварией», он оформил дубль. Концовку того сезона Айуоби провёл уже в основе «Арсенала», на глазах у Арсена Венгера.
Ренату Саншеш
Команда в юношеской ЛЧ: «Бенфика»
Где играет сейчас: «Бавария»
Португальский Эдгар Давидс (ну, хотя бы по внешнему сходству) стал известен массовой публике на Евро-2016, где Саншеш стал полезнейшим джокером и забил Польше. До того был мощный сезон в «Бенфике», убедивший «Баварию» в нужности покупки португальца — однако ещё прошлого года Саншеш бегал в Юношеской лиге УЕФА за «молодёжку» «орлов». Сыграл дважды, голом поучаствовал в избиении «Галатасарая» (11:1 на его поле!), а потом стал нужен другой «Бенфике» в другой Лиге чемпионов. В сезоне-2014/15 Ренату Саншеш тоже зажигал за «молодёжку», оформив 4 голевые передачи за турнир.
Сейчас Ренату Саншеша уже не опустят в Юношескую лигу, а в главной Лиге чемпионов, как и в главной «Баварии» в целом, Карло Анчелотти почти не задействует португальца. Но какие его годы.
Александр Головин
Команда в юношеской ЛЧ: ЦСКА
Где играет сейчас: ЦСКА
Находка тренеров ЦСКА с Кузбасса не впечатляла на уровне Юношеской лиги УЕФА. Святослав Георгиевский казался намного ярче и круче, в сезоне-2013/14 он стал вторым игроком турнира по системе «гол+пас» после Мунира
Лерой Зане
Команда в юношеской ЛЧ: «Шальке»
Где играет сейчас: «Манчестер Сити»
В отличие от Александра Головина, Зане проявлял себя везде — и во взрослом футболе, и на уровне Юношеской лиги УЕФА. Он отыграл там два сезона. В первый — дошёл с «Шальке» до полуфинала, сделал голевую в четвертьфинальной игре с «Челси», а до того забил «Стяуа». Во второй — забил три мяча. Все три — лиссабонскому «Спортингу».
Летом Лерой Зане выбрал переезд в «Манчестер Сити» — к Хосепу Гвардиоле, целенаправленно следившему за ним, и в клуб, который давно его знал. В юношеской ЛЧ в начале 2015-го «Шальке» с Зане в составе вылетел в 1/8 финала, проиграв «горожанам» по пенальти, и Лерой наряду с форвардом Феликсом Платте был главной звездой той команды. Долго горевать Зане не пришлось — вскоре он полетел с основой «Шальке» на «Сантьяго Бернабеу», экстренно заменил
Борха Майораль
Команда в юношеской ЛЧ: «Реал»
Где играет сейчас: «Вольфсбург»
Два сезона подряд в тинейджерской Лиге чемпионов сложились для Борхи Майораля одинаково — его «Реал» вылетал в полуфинале, а он сам поднимался в топ бомбардиров. В сезоне-2014/15 Борха забил 7. На следующий сезон — 8. Подвиги в «Кастилье» и Юношеской лиге УЕФА не прошли мимо Зидана — он потихоньку подпускал юношу к основе «Реала», в прошлом сезоне дал Майоралю шесть шансов проявить себя в главной команде, против «Леванте» Борха даже забил — правда, гол записали не на него.
Впрочем, прыжок в большой футбол даётся 19-летнему Майоралю тяжело. «В следующем году “Реал” купит ещё одного нападающего, который будет конкурировать с Бензема, и Майораль перестанет играть», — говорил бывший тренер «Кастильи» Альберто Ториль. И он был прав: летом «сливочные» прикупили для своей лавки Альваро Морату — смысла сидеть третьим и ждать у моря погоды не было. Борха собрал вещи, уехал в «Вольфсбург», где дела пока тоже не идут, но по первому зову он обязательно вернётся в «Реал», доказывать, что не хуже своего любимого игрока, Рауля.
Маркус Рэшфорд
Команда в юношеской ЛЧ: «Манчестер Юнайтед»
Где играет сейчас: «Манчестер Юнайтед»
В отличие от Мунира
Фёдор Чалов
Команда в юношеской ЛЧ: ЦСКА
Где играет сейчас: ЦСКА
Разумеется, Чалов в нашей команде авансом, но прямо сейчас его можно и нужно «подхваливать» — тем более что Леонид Слуцкий не против. Осень 2016-го получилась для Чалова фантастической — сразу после покера в Монако Фёдор попал на скамейку запасных в матче взрослого ЦСКА, затем был дебют во взрослом футболе на снежном поле против суровых мужиков из «Амкара», первый матч в старте, первый матч Лиги чемпионов, первый гол «Уралу» в чемпионате.
В матче с «Байером», с которого для Фёдора началась взрослая Лига чемпионов, Чалов оставил классное впечатление — он постоянно был там, где мяч, он здорово открывался, прессинговал защитников, был нацелен на удар (пусть и порой не видел других вариантов продолжения атаки)… Он был нагл и напорист — таких нападающих у нас не водилось давно. Но главное из матча с «Байером» даже не это: Чалов очень легко обучаем и хочет учиться. В одном из эпизодов той игры Чалов на секунду ослабил хватку в прессинге, остановился, и Леонид Слуцкий сразу же вспомнил свою коронную фразу для Ахмеда Мусы: «Беги, Чалов, беги!». Эти слова вместе с желанием учиться сделали из Мусы игрока уровня АПЛ. Судьбу Фёдора Чалова прямо сейчас, после пары хороших матчей, предсказать нельзя, но как минимум подсказки Слуцкого и стремление расти у него есть. И это очень радует.
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