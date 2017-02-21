Повышенные меры безопасности будут приняты на матче "Фенербахче" - "Краснодар" в Стамбуле

«Подобные встречи обычно проходят при повышенных мерах безопасности. Игра пройдет на стадионе “Шюкрю Сараджоглу”. Полиция перекроет подъезды к арене и будет досматривать всех приезжающих и приходящих пешком болельщиков», — сообщили в клубе.

К стадиону подходят две крупные автодороги, на которых и будут выставлены полицейские кордоны на удалении примерно 500 метров от самой арены. На парковку возле стадиона будут пропущены только служебные машины, транспорт клубов и частные автомобили, водители которых оформили специальный пропуск.

По стандартной практике возле стадиона будут дежурить и отряды спецназа МВД на случай инцидентов или беспорядков. Зона вокруг арены будет также оцеплена, внутрь охрана и полицейские будут пропускать только тех, у кого есть билет. Причем турецкие граждане и постоянно проживающие в Турции иностранцы могут приобрести билеты только при наличии специальной фанатской карточки Passolig, для оформления которой необходимо предоставить паспортные данные и фото.

Как рассказали ТАСС сотрудники самого стадиона, во время игры болельщиков двух команд, как обычно принято, будут рассаживать в разные сектора, а по окончании матча они будут выведены со стадиона через разные выходы. В генконсульстве РФ не исключили, что на матч приедут фанаты «Краснодара», но их точное число неизвестно. Как пояснили дипломаты, на данный момент запросы от российского клуба относительно приезжающих организованных групп болельщиков не приходили.

Матч состоится в среду 22 февраля в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в азиатской части города. Начало — 20:00 мск. Первая встреча между командами состоялась 16 февраля в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба, гол забил шведский полузащитник Виктор Классон.