Компани не поможет «Манчестер Сити» в первом матче с «Монако»

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«Манчестер Сити» (Англия) — «Монако» (Франция).

Противостояние английского гранда и французской сенсации текущего сезона представляется одним из наиболее интересных в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 21.02.2017, 22:45 -:- Манчестер Сити Монако

«Манчестер Сити» выиграл все что можно на внутренней арене и с первого дня появления в клубе денег арабского миллиардера шейха Мансура мечтает о европейском признании. В противном случае вообще не имело бы смысла создавать столь масштабный и дорогой проект. В прошлогоднем розыгрыше турнира манкунианцы были как никогда близки к выполнению поставленной задачи, обыграв в четвертьфинале еще одного голодного до евротрофеев гранда французский «ПСЖ» (2:2, 1:0), который настолько неистово стремится к победе в Лиге чемпионов, что в нынешнем сезоне раздавил на своем поле саму «Барселону», да еще как — 4:0.

Однако в полуфинале англичане тогда уступили мадридскому «Реалу» (0:0, 0:1). Любопытно, что встреча, завершившаяся вничью, стала на данный момент для «сливочных» последней, в которой они не поражали ворота соперника. С тех пор подопечные Зинедина Зидана регулярно огорчают вратарей противника в каждом матче.

При этом в нынешнем сезоне команда Хосепа Гвардиолы не выглядит готовой к большим свершениям.

На групповом этапе, где их соперниками были «Боруссия» (Менхенгладбах), «Селтик» и «Барселона», англичане одержали всего две победы, и обе дома — над немцами (4:0) и испанцами (3:1).

В чемпионате Англии также не все гладко. В конце декабря — середине января Агуэро и компания дважды вернулись из Ливерпуля ни с чем, проиграв сначала одноименной команде под руководством Юргена Клоппа (0:1), а затем и «Эвертону» (0:4), после чего потеряли очки еще и в матче с «Тоттенхэмом» (2:2). «Челси» под руководством Антонио Конте себе таких поблажек не давал и в результате довел преимущество в чемпионской гонке до восьми очков. Понимает это и Гвардиола.

«Вся Европа будет смотреть матч и анализировать нашу игру. Нас растопчут, если не выиграем, а в случае победы будут расхваливать на все лады, и мне это по душе»,

— приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

От «Монако», напротив, ничего сверхъестественного не ждут, и это огромный плюс для команды. Монегаски никогда не считались фаворитом турнира, но в отличие от англичан добирались даже до финала. Это произошло в 2004 году, когда в памятном для многих матче португальский «Порту» с Дмитрием Аленичевым в составе и Жозе Моуринью во главе красиво выиграл 3:0 и стал обладателем Кубка чемпионов.

Тем не менее, французы — одна из тех «темных лошадок», которые регулярно выстреливают в кубковых турнирах. У Леонардо Жардима подобрался очень качественный состав проверенных бойцов, готовых к большим свершениям. И с каждым годом коллектив лишь укрепляется. Если в прошлом году монегаски финишировали третьими с 30-очковым отставанием от «ПСЖ», то в нынешнем сезоне уже парижане видят спину лидера, от которого отстают на три зачетных балла.

Одной из главных звезд княжеского коллектива является нападающий Радамель Фалькао, переживающий вторую молодость. На его счету 16 голов в 20 матчах чемпионата Франции, при том, что с первых минут он появлялся на поле всего 15 раз. Перед матчем Гвардиола остановился на кандидатуре форварда отдельно.

«Для возвращения на пик требуется время.

У Фалькао была неприятная травма. Игровой стиль «Монако» идеален для него, ведь эта команда атакует флангами и часто подает в штрафную. Я рад, что Фалькао снова прежний.

Он великолепный профессионал и приятный парень. Рад, что он вернулся на прежний уровень и много забивает, — приводит слова наставника «Манчестер Сити» официальный сайт УЕФА.

Также 46-летний специалист поделился впечатлениями от игры соперника, чья быстрая фланговая игра грозит доставить его подопечным немало головной боли.

«Я по-настоящему впечатлен игрой «Монако». Крайние защитники команды играют как вингеры. В штрафной они просто киллеры.

Оба опорных полузащитника «Монако» — умные, физически крепкие футболисты. Это разносторонняя и самая результативная команда в Европе. У нас трудный жребий.

Если говорить о числах, посмотрите сколько моментов создает «Монако», сколько мячей он забивает. Средний показатель голевых моментов очень высок — команде не требуется много возможностей, чтобы забить. Фланговые игроки Лемар и Бернарду Силва просто великолепны. Атакующие игроки то и дело выходят на оперативный простор, а крайние защитники могут по 30−40 раз совершать забеги на 40 метров. Кроме того, у «Монако» опытный вратарь. Я по-настоящему впечатлен. Приятно видеть такую игру, — заявил Гвардиола.

В составе «Манчестер Сити» встречу пропустят защитник Венсан Компани, полузащитник Илкай Гюндоган и нападающий Габриэл Жезус, а у гостей не сможет принять участие нападающий Гуидо Каррильо. Все — по причине травм.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 21.02.2017, 22:45 -:- Байер Атлетико

«Байер-04» (Германия) — «Атлетико» (Испания).

В противостоянии «Байера» и «Атлетико» фаворит очевиден. «Матрасники» дважды за три последних сезона добирались до финала Лиги чемпионов, но оба раза уступали своим принципиальнейшим врагам из мадридского «Реала».

В период с конца октября по декабрь подопечные Диего Симеоне допустили несколько осечек, поэтому отставание от «сливочных» в чемпионате Испании достигло слишком великого значения, чтобы продолжать считать «Атлетико» одним из претендентов на золото. Однако нельзя не отметить, что трехнедельная пауза в конце декабря — начале января пошла команде на пользу. После «подзарядки» мадридцы выиграли пять встреч и дважды разошлись с соперниками миром.

Стиль игры «Атлетико» всем известен и принципиальных изменений не претерпел. На выезде, да еще в формате плей-офф, Симеоне однозначно устроит результативная ничья, что позволяет команде выбрать контратакующую модель игры. А в этом мадридцы поистине хороши.

Кроме того, испанцы в Примере уже ни на что особо не претендуют (главное — войти в четверку сильнейших команд, которые получат право выступить в Лиге чемпионов на будущий сезон) и наверняка сделают большую ставку на еврокубок, который дважды драматично уплывал из-под носа аргентинского специалиста.

«Байер» же к матчу подходит в ранге восьмой команды Германии и отстает от «лигоевропейского» шестого места на четыре очка — учитывая высокий уровень нестабильности «аспириновых», чередующих победы и поражения, отрыв берлинской «Герты», лишенной еврокубковых проблем, не так уж и мал.

Преимущество немцев в том, что их состав пусть не так опытен, но значительно моложе, чем у соперников, и если мадридцы, по традиции, будут делать ставку на страсть и дисциплину, то подопечные Роджера Шмитда постараются взять свое более высокой скоростью работы с мячом.

«Манера игры нашего соперника не сильно изменилась за два года, хотя они стали опаснее и быстрее атаковать. У них великолепные игроки, и нам придется как следует постараться, чтобы победить.

Важно иметь задел на будущее. «Атлетико» сильно прибавил за последние годы, но их команда не так молода, как наша. Мы же пытаемся прогрессировать, имея в своем распоряжении юных и талантливых футболистов,

— приводит слова Шмидта пресс-служба УЕФА.

Полузащитник «Байера» Ларс Бендер готовится к матчу по индивидуальной программе, а у гостей под вопросом выход на поле вратаря Яна Облака при том, что точно не смогут сыграть травмированные — защитники Хуанфран и Диего Годин, а также хавбеки Тьягу Мендеш и Аугусто Фернандес.

Обе встречи начнутся в 22.45 по мск.