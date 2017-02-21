УЕФА уверен в высоком уровне безопасности на матче «Фенербахче» — «Краснодар»
СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уверен в том, что организация безопасности на матче 1/16 финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и российским «Краснодаром» будет на высоком уровне. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе УЕФА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч состоится в среду в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск). Первая встреча между командами состоялась 16 февраля в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба, гол забил шведский полузащитник Виктор Классон.
«Мы уверены в том, что принимающая сторона и местные органы полиции предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче», — сказали в УЕФА. По данным ТАСС, не исключено, что на матче будет присутствовать офицер безопасности УЕФА.
«Краснодар» — третий российский клуб за последние пять лет, который сыграет в Стамбуле с «Фенербахче». В августе 2012 года в квалификации Лиги чемпионов с «Фенербахче» встречался московский «Спартак». Матч в Стамбуле был омрачен поведением турецких фанатов, которые атаковали автобусы с болельщиками
В феврале 2016 года «Фенербахче» играл с московским «Локомотивом». И вновь не обошлось без неприятных инцидентов, на этот раз турецкие хулиганы забросали автобус с болельщиками железнодорожников.
Вопрос безопасности на спортивных мероприятиях в Турции встал еще острее в декабре — после терактов в районе Бешикташ. Так, у стадиона «Водафон-Арена», возле автобуса со спецназом турецкого МВД, охранявшего порядок на только завершившемся матче «Бешикташ» — «Бурсаспор», взорвался заминированный автомобиль. Другой взрыв произошел в районе парка Долмабахче, в общей сложности погибло 44 человека.
Без карточки болельщика — никуда
Учитывая буйный фанатский нрав, а теперь и проблемы с терроризмом, турецкие власти уделяют большое внимание безопасности на футболе. Так, в 2014 году с целью предотвращения насилия на трибунах и прочих неприятных вещей были введены Passolig — специальные карты, без которых нельзя приобрести ни билеты на матчи, ни сезонные абонементы. Для получения карты необходимо предоставить паспортные данные, фото и заплатить 25 лир (ежегодный взнос).
Без Passolig невозможно посетить стадион даже людям с ограниченными возможностями и высокопоставленным чиновникам, получающим официальные приглашения побывать на том или ином матче. Болельщики отреагировали на внедрение Passolig критически — были даже акции протеста.
Досмотр на турецких аренах (во всяком случае в Стамбуле) очень тщательный. К примеру, категорически запрещены к проносу монеты.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter