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21 февраля 2017, 9:47 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА уверен в высоком уровне безопасности на матче «Фенербахче» — «Краснодар»

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уверен в том, что организация безопасности на матче 1/16 финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и российским «Краснодаром» будет на высоком уровне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

По данным ТАСС не исключено что на матче будет присутствовать офицер безопасности УЕФА. Увеличить
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Матч состоится в среду в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск). Первая встреча между командами состоялась 16 февраля в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба, гол забил шведский полузащитник Виктор Классон.

«Мы уверены в том, что принимающая сторона и местные органы полиции предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче», — сказали в УЕФА. По данным ТАСС, не исключено, что на матче будет присутствовать офицер безопасности УЕФА.

«Краснодар» — третий российский клуб за последние пять лет, который сыграет в Стамбуле с «Фенербахче». В августе 2012 года в квалификации Лиги чемпионов с «Фенербахче» встречался московский «Спартак». Матч в Стамбуле был омрачен поведением турецких фанатов, которые атаковали автобусы с болельщиками красно-белых, в частности, у одного автобуса они выбили стекла, кинув внутрь «коктейль Молотова».

В феврале 2016 года «Фенербахче» играл с московским «Локомотивом». И вновь не обошлось без неприятных инцидентов, на этот раз турецкие хулиганы забросали автобус с болельщиками железнодорожников.

Вопрос безопасности на спортивных мероприятиях в Турции встал еще острее в декабре — после терактов в районе Бешикташ. Так, у стадиона «Водафон-Арена», возле автобуса со спецназом турецкого МВД, охранявшего порядок на только завершившемся матче «Бешикташ» — «Бурсаспор», взорвался заминированный автомобиль. Другой взрыв произошел в районе парка Долмабахче, в общей сложности погибло 44 человека.

Без карточки болельщика — никуда

Учитывая буйный фанатский нрав, а теперь и проблемы с терроризмом, турецкие власти уделяют большое внимание безопасности на футболе. Так, в 2014 году с целью предотвращения насилия на трибунах и прочих неприятных вещей были введены Passolig — специальные карты, без которых нельзя приобрести ни билеты на матчи, ни сезонные абонементы. Для получения карты необходимо предоставить паспортные данные, фото и заплатить 25 лир (ежегодный взнос).

Без Passolig невозможно посетить стадион даже людям с ограниченными возможностями и высокопоставленным чиновникам, получающим официальные приглашения побывать на том или ином матче. Болельщики отреагировали на внедрение Passolig критически — были даже акции протеста.

Досмотр на турецких аренах (во всяком случае в Стамбуле) очень тщательный. К примеру, категорически запрещены к проносу монеты.

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