«Монако» и «Байер»: на их месте мог быть ЦСКА
Во вторник пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых бывшие соперники ЦСКА по групповому этапу сыграют с финалистом и полуфиналистом прошлогоднего турнира.
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ТРЕХЦВЕТНАЯ АРМИЯ ПРОТИВ ВСЕХ
Французские клубы не добирались до финала Лиги чемпионов с 2004-го, когда «Монако» разгромно уступил «Порту». А выигрывали трофей они лишь раз — в 1993-м триумфатором стал «Марсель».
Негусто для одной из сильнейших футбольных наций планеты, не правда ли? Но этот сезон может все изменить: оглушительная победа «ПСЖ» над «Барселоной» встряхнула всех, кто считал французский клубный футбол слабым.
«Триумф парижан — очередное доказательство силы французского футбола, — отметил перед матчем с “Манчестер Сити” главный тренер “Монако” Леонарду Жардим. — Я всегда считал французский чемпионат конкурентоспособным, ведь в нем выступает множество прекрасных игроков. Мы попытаемся еще раз подтвердить эту теорию в Манчестере».
Если применять к футболу математический принцип транзитивности, то во вторник счет в матче «Сити» и «Монако» должен быть космическим. «ПСЖ» не возглавляет французскую лигу, но, тем не менее, парижане раздавили одного из претендентов на титул в Испании. Теперь лидер чемпионата Франции «Монако» встретится с «Манчестер Сити».
Дебютный сезон Пепа Гвардьолы пока разочаровывает. «Горожане» уже не борются за чемпионство (по крайней мере так говорит сам тренер), периодически терпят унизительные поражения и даже не могут с первой попытки пройти скромный «Хаддерсфилд» в Кубке Англии. Интересно, что в нулевой ничьей с клубом второго по силе дивизиона Гвардьола обвинил регбийный матч, проходивший на стадионе «Хаддерсфилда» пару дней назад. В Лиге чемпионов такой проблемы не возникнет — на «Этихад» регбистов не пускают. Стало быть, ровное поле должно повлиять на исход матча. Winline предлагает коэффициент 1.60 на победу «Манчестер Сити».
«БАЙЕР» — «АТЛЕТИКО»: ДВА ГОДА СПУСТЯ
Теперь без словенского голкипера представить мадридскую команду трудно. Облак превратился в агрегат по сушке «сухарей» и давно утвердился в статусе первого номера команды. Правда, два месяца назад вратарь получил серьезную травму,
Точно не сыграет лидер атак «Байера» Хакан Чалханоглу — турок дисквалифицирован ФИФА за нарушение трансферных правил до конца текущего сезона. Для немцев эта потеря неизмерима: достаточно сказать, что в домашней игре с «Атлетико» двухгодичной давности он забил единственный мяч.
Впрочем, о голах «Байеру» не стоит беспокоиться, ведь Хавьер Эрнандес снова вспомнил путь к воротам. Чичарито не мог отличиться на протяжении 16 матчей во всех турнирах, но в последних трех играх забил пять мячей. «Атлетико» тоже недавно сдул пыль с одного из форвардов: не отмечавшийся голами с ноября Гамейро в Хихоне оформил
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