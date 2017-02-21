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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28843235/
21 февраля 2017, 0:35 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Зенит»: Уйти от бельгийского шаха

Статистика напрочь отрицает всякие шансы сине-бело-голубых и вгоняет в депрессию: ни разу за семь случаев российский клуб, уступив в первой еврокубковой игре 0:2, не проходил дальше, причем дважды в такую ситуацию попадал сам «Зенит». Можно ли сейчас надеяться на успешный исход?

Можно ли сейчас надеяться на успешный исход в матче Зенит — Андерлехт? Увеличить
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Если бы дело было только в статистике… Тоску навевает и футбол петербургской команды, продемонстрированный в Брюсселе. Сумбурная в обороне, беззубая в атаке — с такой игрой ловить, кроме еще парочки пропущенных мячей, нечего. Однако попробуем оседлать позитивную волну и отыскать в недрах кажущейся безнадеги пять причин-фактов, которые все-таки позволят Мирче Луческу и его игрокам пробиться в 1/8 финала.

ИГРОВОЙ ТОНУС СТАНЕТ ЛУЧШЕ

Одна из основных причин блеклой игры «Зенита» в Бельгии лежит на поверхности — это неважная физическая готовность футболистов. Тяжесть в ногах, усиленная из-за вязкого поля, ощущалась буквально в каждом движении и всяком скоростном единоборстве, отсюда же шли многочисленные ошибки — как позиционные, так и связанные с простой обработкой мяча. Ведь, как известно, когда мышцы не готовы, тогда и в голове часто появляется туман. Многие уже начали спорить: правильно ли вообще Луческу выстроил программу зимних сборов, насытив ее до предела товарищескими встречами против сомнительных соперников и не делая упор на изнуряющие тренировочные упражнения на выносливость и силу.

Очевидно, что «Андерлехт», пребывающий в турнирном режиме с середины января, пока бежит куда лучше. Впрочем, стоп. Это было неделю назад. Пусть за семь дней, один из которых занял обратный перелет, трудно рассчитывать на чудеса, но практика показывает, что и этого срока бывает достаточно для приведения «физики» пусть не в состояние идеала, но хотя бы в порядок.

ИВАНОВИЧ ПРИДЕТ В СЕБЯ

Другим фактором, повлиявшим на результат первого матча, стали катастрофические действия самого звездного новичка сине-бело-голубых Ивановича. Луческу поставил серба на правую бровку обороны, а тот мало того что ожидаемо не смог придать фланговым атакам скорости, так еще и набедокурил при исполнении прямых обязанностей. Первый гол Ачеампонга вообще трудно объяснить чем-то другим, кроме как крепким сном Бранислава, элементарно пустившего соперника за спину. А во втором случае помимо ляпа Кокорина речь стоит вести о слабом взаимопонимании Ивановича и Нету, не разобравшихся между собой, кому и что делать.

Трудно поверить, да и не хочется этого делать, что в новом матче защищаться «Зенит» будет так же безобразно. Природа ошибок наверняка кроется как в упомянутой физической форме, так и в слабой общей сыгранности. К Ивановичу на правом фланге команда оказалась пока не готова, а значит, сейчас последуют выводы. Либо экс-звезда «Челси» отправится в центр обороны, где ему должно быть комфортнее (а справа сыграть всегда готов Анюков), либо, если обойдется без трансформации линии, Луческу разберется с ошибками на наглядных примерах и постарается их устранить. Тем более каждая новая неделя для новичка — хороший помощник при адаптации.

КРИТИКА ЛУЧЕСКУ — НА БЛАГО

Румынский тренер не стал после матча играть в политкорректность и выделил футболистов, чьей игрой он категорически недоволен. «Шатов и Кокорин должны задать себе вопросы», — резюмировал Мирча, и не согласиться с ним было трудно. От футболистов, выходящих на поле для остроты и импровизации, мы не увидели ровным счетом ничего, кроме разве что вреда и нескольких загубленных перспективных атак. Дзюба оказался оторван от комбинационной игры, слабый футбол показывал еще и Жулиану, да и вообще достаточно сказать, что один Жирков выполнил больше точных обостряющих пасов (3), чем все представители линии полузащиты и атаки (две на шестерых: по одной у Дзюбы и Эрнани, грустный ноль у остальных).

Два хороших момента «Зенит» в прошлый четверг создал уже после замены Шатова и Кокорина на Мака и Данни. Логично предположить, что в Санкт-Петербурге нас ждет другой стартовый состав, измененный на одну позицию минимум. А даже если за критикой Луческу пока не последует окончательных выводов и двое «провинившихся» вновь выйдут на поле, урок они наверняка усвоят и постараются в новый четверг выпрыгнуть из штанов. Поскольку еще одна такая блеклая игра — и на скамейку можно отправиться надолго.

БЫЛИ В ТОЙ ПЛОХОЙ ИГРЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

При всей своей серости «Зенит» все-таки наиграл в Брюсселе на один забитый гол — по одному отличному моменту в каждом из таймов у команды были. Несмотря на разговоры о ближнем угле, хороший матч провел Лодыгин, выручивший в двух очень сложных ситуациях. После перерыва петербуржцам удалось прийти в себя и перевести игру к чужим воротам, избежав третьего пропущенного мяча и полноценного нокаута. Резво вышли на замену Данни и Мак.

Все это — хоть какие-то позитивные итоги первого раунда противостояния. Если положительная динамика перенесется и в Санкт-Петербург, то шансы на благополучный исход обязательно появятся.

НЕ СТОИТ ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ «АНДЕРЛЕХТ»

Уверенная победа бельгийцев была вдвойне удивительна по той причине, что вышли на матч они далеко не основным составом, но даже с резервистами задали именитому гостю трепку. Впрочем, не будем излишне идеализировать соперника и засовывать собственные головы в песок от страха. Команда у «Андерлехта» талантливая, но молодая (24,7 года — средний возраст заявки — против 28,2 у «Зенита»), с несколькими яркими футболистами (Тилеманс, Теодорчик), но по общему уровню средняя. И если на нее по-настоящему надавишь, она вполне может «поплыть». Это наглядно показал «Ростов» в отборочном раунде Лиги чемпионов минувшим летом. А тогда ведь у Курбана Бердыева, после домашней ничьей 2:2, задача перед ответным сражением была не намного проще, чем у Луческу сейчас….

Словом, уважать «Андерлехт» можно и нужно, но бояться и опускать руки «Зенит» точно не будет. В Санкт-Петербурге бельгийцы лишатся эмоциональной поддержки своей публики, окунутся в холодную российскую действительность, а еще, несмотря на зиму, поле на «Петровском» всяко будет лучше, чем в Брюсселе. Луческу объяснял на прошлой неделе многочисленные ошибки ужасным газоном — так пусть теперь его футболисты докажут, что на хорошем покрытии они умеют показывать совсем другую игру.

16.02.2017 23:05 Зрители 15000 плей-офф: 1/16 финала Constant Vanden Stock Stadion
Андерлехт 2:0 Зенит
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рене Вайлер Мирча Луческу
Голы
5′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
31′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
Составы
Рубен Мартинес 30
Анди Нахар 7
Иван Обрадович 37
Оливье Десхахт 3
Урош Спаич 5
Массимо Бруно 10
17′ Юри Тилеманс (к) 31
Леандер Дендонкер 32
60′ Фрэнк Ачеампонг 18
Александру Кипчу 11
74′ Николае Станчу 73
Софьян Ханни 94
20′ 80′ Исаак Телин 24
Лукаш Теодорчик 91
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито 21′
13 Луиш Нету
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
33 Эрнани
81 Юрий Жирков
22 Артем Дзюба (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 80′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 65′
29 Роберт Мак
9 Александр Кокорин 71′
10 Мигел Алвеш Данни
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
3 Угловые 8
14 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Боковой судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Роберт Мэдли (Англия)
Боковой судья Джек Коллин (Англия)
Боковой судья Саймон Беннетт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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