«Зенит»: Уйти от бельгийского шаха

Если бы дело было только в статистике… Тоску навевает и футбол петербургской команды, продемонстрированный в Брюсселе. Сумбурная в обороне, беззубая в атаке — с такой игрой ловить, кроме еще парочки пропущенных мячей, нечего. Однако попробуем оседлать позитивную волну и отыскать в недрах кажущейся безнадеги пять причин-фактов, которые все-таки позволят Мирче Луческу и его игрокам пробиться в 1/8 финала.

ИГРОВОЙ ТОНУС СТАНЕТ ЛУЧШЕ

Одна из основных причин блеклой игры «Зенита» в Бельгии лежит на поверхности — это неважная физическая готовность футболистов. Тяжесть в ногах, усиленная из-за вязкого поля, ощущалась буквально в каждом движении и всяком скоростном единоборстве, отсюда же шли многочисленные ошибки — как позиционные, так и связанные с простой обработкой мяча. Ведь, как известно, когда мышцы не готовы, тогда и в голове часто появляется туман. Многие уже начали спорить: правильно ли вообще Луческу выстроил программу зимних сборов, насытив ее до предела товарищескими встречами против сомнительных соперников и не делая упор на изнуряющие тренировочные упражнения на выносливость и силу.

Очевидно, что «Андерлехт», пребывающий в турнирном режиме с середины января, пока бежит куда лучше. Впрочем, стоп. Это было неделю назад. Пусть за семь дней, один из которых занял обратный перелет, трудно рассчитывать на чудеса, но практика показывает, что и этого срока бывает достаточно для приведения «физики» пусть не в состояние идеала, но хотя бы в порядок.

ИВАНОВИЧ ПРИДЕТ В СЕБЯ

Другим фактором, повлиявшим на результат первого матча, стали катастрофические действия самого звездного новичка сине-бело-голубых Ивановича. Луческу поставил серба на правую бровку обороны, а тот мало того что ожидаемо не смог придать фланговым атакам скорости, так еще и набедокурил при исполнении прямых обязанностей. Первый гол Ачеампонга вообще трудно объяснить чем-то другим, кроме как крепким сном Бранислава, элементарно пустившего соперника за спину. А во втором случае помимо ляпа Кокорина речь стоит вести о слабом взаимопонимании Ивановича и Нету, не разобравшихся между собой, кому и что делать.

Трудно поверить, да и не хочется этого делать, что в новом матче защищаться «Зенит» будет так же безобразно. Природа ошибок наверняка кроется как в упомянутой физической форме, так и в слабой общей сыгранности. К Ивановичу на правом фланге команда оказалась пока не готова, а значит, сейчас последуют выводы. Либо экс-звезда «Челси» отправится в центр обороны, где ему должно быть комфортнее (а справа сыграть всегда готов Анюков), либо, если обойдется без трансформации линии, Луческу разберется с ошибками на наглядных примерах и постарается их устранить. Тем более каждая новая неделя для новичка — хороший помощник при адаптации.

КРИТИКА ЛУЧЕСКУ — НА БЛАГО

Румынский тренер не стал после матча играть в политкорректность и выделил футболистов, чьей игрой он категорически недоволен. «Шатов и Кокорин должны задать себе вопросы», — резюмировал Мирча, и не согласиться с ним было трудно. От футболистов, выходящих на поле для остроты и импровизации, мы не увидели ровным счетом ничего, кроме разве что вреда и нескольких загубленных перспективных атак. Дзюба оказался оторван от комбинационной игры, слабый футбол показывал еще и Жулиану, да и вообще достаточно сказать, что один Жирков выполнил больше точных обостряющих пасов (3), чем все представители линии полузащиты и атаки (две на шестерых: по одной у Дзюбы и Эрнани, грустный ноль у остальных).

Два хороших момента «Зенит» в прошлый четверг создал уже после замены Шатова и Кокорина на Мака и Данни. Логично предположить, что в Санкт-Петербурге нас ждет другой стартовый состав, измененный на одну позицию минимум. А даже если за критикой Луческу пока не последует окончательных выводов и двое «провинившихся» вновь выйдут на поле, урок они наверняка усвоят и постараются в новый четверг выпрыгнуть из штанов. Поскольку еще одна такая блеклая игра — и на скамейку можно отправиться надолго.

БЫЛИ В ТОЙ ПЛОХОЙ ИГРЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

При всей своей серости «Зенит» все-таки наиграл в Брюсселе на один забитый гол — по одному отличному моменту в каждом из таймов у команды были. Несмотря на разговоры о ближнем угле, хороший матч провел Лодыгин, выручивший в двух очень сложных ситуациях. После перерыва петербуржцам удалось прийти в себя и перевести игру к чужим воротам, избежав третьего пропущенного мяча и полноценного нокаута. Резво вышли на замену Данни и Мак.

Все это — хоть какие-то позитивные итоги первого раунда противостояния. Если положительная динамика перенесется и в Санкт-Петербург, то шансы на благополучный исход обязательно появятся.

НЕ СТОИТ ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ «АНДЕРЛЕХТ»

Уверенная победа бельгийцев была вдвойне удивительна по той причине, что вышли на матч они далеко не основным составом, но даже с резервистами задали именитому гостю трепку. Впрочем, не будем излишне идеализировать соперника и засовывать собственные головы в песок от страха. Команда у «Андерлехта» талантливая, но молодая (24,7 года — средний возраст заявки — против 28,2 у «Зенита»), с несколькими яркими футболистами (Тилеманс, Теодорчик), но по общему уровню средняя. И если на нее по-настоящему надавишь, она вполне может «поплыть». Это наглядно показал «Ростов» в отборочном раунде Лиги чемпионов минувшим летом. А тогда ведь у Курбана Бердыева, после домашней ничьей 2:2, задача перед ответным сражением была не намного проще, чем у Луческу сейчас….