«Зенит»: Уйти от бельгийского шаха
Статистика напрочь отрицает всякие шансы
сине-бело-голубых и вгоняет в депрессию: ни разу за семь случаев российский клуб, уступив в первой еврокубковой игре 0:2, не проходил дальше, причем дважды в такую ситуацию попадал сам «Зенит». Можно ли сейчас надеяться на успешный исход?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Если бы дело было только в статистике… Тоску навевает и футбол петербургской команды, продемонстрированный в Брюсселе. Сумбурная в обороне, беззубая в атаке — с такой игрой ловить, кроме еще парочки пропущенных мячей, нечего. Однако попробуем оседлать позитивную волну и отыскать в недрах кажущейся безнадеги пять
ИГРОВОЙ ТОНУС СТАНЕТ ЛУЧШЕ
Одна из основных причин блеклой игры «Зенита» в Бельгии лежит на поверхности — это неважная физическая готовность футболистов. Тяжесть в ногах, усиленная
Очевидно, что «Андерлехт», пребывающий в турнирном режиме с середины января, пока бежит куда лучше. Впрочем, стоп. Это было неделю назад. Пусть за семь дней, один из которых занял обратный перелет, трудно рассчитывать на чудеса, но практика показывает, что и этого срока бывает достаточно для приведения «физики» пусть не в состояние идеала, но хотя бы в порядок.
ИВАНОВИЧ ПРИДЕТ В СЕБЯ
Другим фактором, повлиявшим на результат первого матча, стали катастрофические действия самого звездного новичка
Трудно поверить, да и не хочется этого делать, что в новом матче защищаться «Зенит» будет так же безобразно. Природа ошибок наверняка кроется как в упомянутой физической форме, так и в слабой общей сыгранности. К Ивановичу на правом фланге команда оказалась пока не готова, а значит, сейчас последуют выводы. Либо
КРИТИКА ЛУЧЕСКУ — НА БЛАГО
Румынский тренер не стал после матча играть в политкорректность и выделил футболистов, чьей игрой он категорически недоволен. «Шатов и Кокорин должны задать себе вопросы», — резюмировал Мирча, и не согласиться с ним было трудно. От футболистов, выходящих на поле для остроты и импровизации, мы не увидели ровным счетом ничего, кроме разве что вреда и нескольких загубленных перспективных атак. Дзюба оказался оторван от комбинационной игры, слабый футбол показывал еще и Жулиану, да и вообще достаточно сказать, что один Жирков выполнил больше точных обостряющих пасов (3), чем все представители линии полузащиты и атаки (две на шестерых: по одной у Дзюбы и Эрнани, грустный ноль у остальных).
Два хороших момента «Зенит» в прошлый четверг создал уже после замены Шатова и Кокорина на Мака и Данни. Логично предположить, что в
БЫЛИ В ТОЙ ПЛОХОЙ ИГРЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ
При всей своей серости «Зенит»
Все это — хоть
НЕ СТОИТ ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ «АНДЕРЛЕХТ»
Уверенная победа бельгийцев была вдвойне удивительна по той причине, что вышли на матч они далеко не основным составом, но даже с резервистами задали именитому гостю трепку. Впрочем, не будем излишне идеализировать соперника и засовывать собственные головы в песок от страха. Команда у «Андерлехта» талантливая, но молодая (24,7 года — средний возраст заявки — против 28,2 у «Зенита»), с несколькими яркими футболистами (Тилеманс, Теодорчик), но по общему уровню средняя. И если на нее
Словом, уважать «Андерлехт» можно и нужно, но бояться и опускать руки «Зенит» точно не будет. В
|16.02.2017 23:05
|Зрители 15000
|плей-офф: 1/16 финала
|Constant Vanden Stock Stadion
|Рене Вайлер
|Мирча Луческу
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
|Боковой судья
|Андре Марринер (Англия)
|Боковой судья
|Роберт Мэдли (Англия)
|Боковой судья
|Джек Коллин (Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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