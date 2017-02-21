Президент «Зенита» устроил разбор полётов после поражения от «Андерлехта»

Руководство сине-бело-голубых не скрывало недовольства и озабоченности в связи с итогом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Бельгийцы выставили полурезервный состав, но добились победы со счётом 2:0, приблизившись к выходу в следующий раунд. Для «Зенита» вылет на столь ранней стадии еврокубка будет провалом. Задача была сформулирована предельно чётко — пройти «Андерлехт», чтобы не было полного позора.



На старте 2014 года «Зенит» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил на «Петровском» дортмундской «Боруссии» (2:4), а затем команда не смогла обыграть дома «Томь» (0:0), и Лучано Спаллетти был отстранён от управления сине-бело-голубыми. «Зениту» 23 февраля играть с «Андерлехтом» на «Петровском», а 4 марта — в гостях с ЦСКА. Если Луческу не обеспечит нужного результата, могут последовать любые меры.