Президент «Зенита» устроил разбор полётов после поражения от «Андерлехта»
Президент «Зенита» Александр Дюков провёл собрание клуба, на котором присутствовали все тренеры и футболисты команды, сообщает «Спорт день за днём».
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Руководство
На старте 2014 года «Зенит» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил на «Петровском» дортмундской «Боруссии» (2:4), а затем команда не смогла обыграть дома «Томь» (0:0), и Лучано Спаллетти был отстранён от управления
|16.02.2017 23:05
|Зрители 15000
|плей-офф: 1/16 финала
|Constant Vanden Stock Stadion
|Рене Вайлер
|Мирча Луческу
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
|Боковой судья
|Андре Марринер (Англия)
|Боковой судья
|Роберт Мэдли (Англия)
|Боковой судья
|Джек Коллин (Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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