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21 февраля 2017, 0:23 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Президент «Зенита» устроил разбор полётов после поражения от «Андерлехта»

Президент «Зенита» Александр Дюков провёл собрание клуба, на котором присутствовали все тренеры и футболисты команды, сообщает «Спорт день за днём».

Президент Зенита Александр <span class=error>Дюков</span> провёл собрание клуба на котором присутствовали все тренеры и футболисты команды сообщает Спорт день за днём. Увеличить
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Руководство сине-бело-голубых не скрывало недовольства и озабоченности в связи с итогом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Бельгийцы выставили полурезервный состав, но добились победы со счётом 2:0, приблизившись к выходу в следующий раунд. Для «Зенита» вылет на столь ранней стадии еврокубка будет провалом. Задача была сформулирована предельно чётко — пройти «Андерлехт», чтобы не было полного позора.

На старте 2014 года «Зенит» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил на «Петровском» дортмундской «Боруссии» (2:4), а затем команда не смогла обыграть дома «Томь» (0:0), и Лучано Спаллетти был отстранён от управления сине-бело-голубыми. «Зениту» 23 февраля играть с «Андерлехтом» на «Петровском», а 4 марта — в гостях с ЦСКА. Если Луческу не обеспечит нужного результата, могут последовать любые меры.

16.02.2017 23:05 Зрители 15000 плей-офф: 1/16 финала Constant Vanden Stock Stadion
Андерлехт 2:0 Зенит
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рене Вайлер Мирча Луческу
Голы
5′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
31′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
Составы
Рубен Мартинес 30
Анди Нахар 7
Иван Обрадович 37
Оливье Десхахт 3
Урош Спаич 5
Массимо Бруно 10
17′ Юри Тилеманс (к) 31
Леандер Дендонкер 32
60′ Фрэнк Ачеампонг 18
Александру Кипчу 11
74′ Николае Станчу 73
Софьян Ханни 94
20′ 80′ Исаак Телин 24
Лукаш Теодорчик 91
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито 21′
13 Луиш Нету
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
33 Эрнани
81 Юрий Жирков
22 Артем Дзюба (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 80′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 65′
29 Роберт Мак
9 Александр Кокорин 71′
10 Мигел Алвеш Данни
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
3 Угловые 8
14 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Боковой судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Роберт Мэдли (Англия)
Боковой судья Джек Коллин (Англия)
Боковой судья Саймон Беннетт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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«Зенит»: Уйти от бельгийского шаха

«Зенит»: Уйти от бельгийского шаха

Статистика напрочь отрицает всякие шансы сине-бело-голубых и вгоняет в депрессию: ни разу за семь случаев российский клуб, уступив в первой еврокубковой игре 0:2, не проходил дальше, причем дважды в такую ситуацию попадал сам «Зенит». Можно ли сейчас надеяться на успешный исход?
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