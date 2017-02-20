«Сельта» перед матчем Лиги Европы с «Шахтером» будет жить в гольф-клубе
Соперник донецкого «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы испанская «Сельта» будет жить в отеле Superior Golf and Spa Resort, который находится на территории одноименного
гольф-клуба, сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер».
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Команда из Виго прилетит в Харьков за день до матча — 22 февраля. Самолет ожидается в местном аэропорту в 14.00. Улетит из Харькова команда сразу же после игры, в ночь на 24-е февраля.
Клуб из Виго заказал полицейский эскорт — из аэропорта в отель, из отеля на стадион (на тренировку и матч) и обратно, а также после игры из стадиона в аэропорт.
Поселится команда и официальные представители в пятизвездочном Superior Golf and Spa Resort, что в 15 км от стадиона «Металлист» и 15 минутах езды от центра Харькова.
Команда заказала шесть транспортных средств — три автобуса и три «минивэна». Автобус для команды, специальный автобус для багажа и автобус для прессы, а также «минивэны» — для менеджмента команды, Директоров клуба и
Ответный матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля. Начало встречи в 22.05.
Как сообщал УНИАН, в первом матче «Шахтер» обыграл «Сельту» в Виго со счетом 1:0.
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