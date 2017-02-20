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20 февраля 2017, 17:29 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Хосеп Гвардиола: Я впечатлен игрой «Монако»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хоспе Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хоспе</span> <span class=error>Гвардиола</span> поделился ожиданиями от матча с Монако. <span class=stop>Напомним</span> командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Увеличить
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«Я впечатлен тем, насколько хорош сейчас «Монако». В штрафной соперника они настоящие убийцы. Оба их опорных полузащитника физически сильны и в то же время играют с умом. Браво или Кабальеро сыграет в воротах? Мы решим завтра.

Лига чемпионов — самый прекрасный турнир для того, чтобы играть в нем. Мы должны показать себя с лучшей стороны. Если нем это не удастся, у нас не будет шансов выйти в следующий раунд.

Фернандиньо достаточно агрессивен для того, чтобы выигрывать единоборства. У него много сильных качеств, он может адаптироваться к игре на разных позициях. Габриэлу Жезусу 19 лет, у него большой талант. Надеемся, что он сможет прогрессировать и побеждать вместе с командой.

Фалькао — хороший профессионал и отличный парень. Я рад, что он вернулся и вновь забивает. Ему отлично подходит стиль игры «Монако». У Клиши были проблемы со спиной, но сейчас ему намного лучше. Возможно, он сможет сыграть завтра, — цитирует Гвардиолу официальный твиттер «Манчестер Сити».

Матч «Манчестер Сити» — «Монако» состоится 21 февраля. Начало в 22:45 по Москве.

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