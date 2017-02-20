Облак вернулся в строй и готов помочь «Атлетико» в матче с «Байером»

Словенский вратарь получил травму в матче 15-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:3) 12 декабря. Тогда же ему была сделана операция.



Как сообщает официальный «твиттер» «матрасников», 24-летний Облак включён в заявку команды на предстоящий 21 февраля в Леверкузене матч.