Кержаков и Новосельцев вернулись в общую группу

Футболисты, пропустившие первую встречу с «Андерлехтом» и третий сбор «Зенита» в Бельгии из-за повреждений, в понедельник тренировались наравне со своими партнерами по команде.

Ответный матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» пройдет в четверг в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Петровский». В первом матче, который прошел в Брюсселе, российский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.