Кержаков и Новосельцев вернулись в общую группу
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Нападающий Александр Кержаков и защитник Иван Новосельцев оправились от травм и вернулись в общую группу футболистов «Зенита» перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Футболисты, пропустившие первую встречу с «Андерлехтом» и третий сбор «Зенита» в Бельгии
Ответный матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» пройдет в четверг в
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