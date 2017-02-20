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20 февраля 2017, 17:50 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Кержаков и Новосельцев вернулись в общую группу

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Нападающий Александр Кержаков и защитник Иван Новосельцев оправились от травм и вернулись в общую группу футболистов «Зенита» перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Футболисты, пропустившие первую встречу с «Андерлехтом» и третий сбор «Зенита» в Бельгии из-за повреждений, в понедельник тренировались наравне со своими партнерами по команде.

Ответный матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» пройдет в четверг в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Петровский». В первом матче, который прошел в Брюсселе, российский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

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