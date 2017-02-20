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20 февраля 2017, 15:46 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Компани может пропустить матч «Манчестер Сити» — «Монако»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьей с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии рассказал о характере травмы защитника Венсана Компани.

«Два дня назад он почувствовал боль в ноге. Ничего серьёзного, это микроповреждение. Но играть с “Хаддерсфилдом” он не мог», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

21 февраля «Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Участие Компани находится под вопросом.

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