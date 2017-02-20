«Два дня назад он почувствовал боль в ноге. Ничего серьёзного, это микроповреждение. Но играть с “Хаддерсфилдом” он не мог», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



21 февраля «Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Участие Компани находится под вопросом.