Новосельцев и А. Кержаков присоединились к общей группе «Зенита»
Сегодня футболисты «Зенита» провели тренировку в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».
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Занятие продолжалось около полутора часов. К общей группе присоединились Иван Новосельцев и Александр Кержаков, которые не принимали участия в третьем сборе, сообщает официальный сайт петербургской команды.
В среду
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