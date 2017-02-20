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20 февраля 2017, 15:24 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Новосельцев и А. Кержаков присоединились к общей группе «Зенита»

Сегодня футболисты «Зенита» провели тренировку в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».

Сегодня футболисты Зенита провели тренировку в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с Андерлехтом. Увеличить
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Занятие продолжалось около полутора часов. К общей группе присоединились Иван Новосельцев и Александр Кержаков, которые не принимали участия в третьем сборе, сообщает официальный сайт петербургской команды.

В среду сине-бело-голубые проведут открытую тренировку. Матч с «Андерлехтом» пройдёт 23 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени. В первой игре «Зенит» на выезде уступил со счётом 0:2.

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