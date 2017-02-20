Новосельцев и А. Кержаков присоединились к общей группе «Зенита»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Занятие продолжалось около полутора часов. К общей группе присоединились Иван Новосельцев и Александр Кержаков, которые не принимали участия в третьем сборе, сообщает официальный сайт петербургской команды.



В среду сине-бело-голубые проведут открытую тренировку. Матч с «Андерлехтом» пройдёт 23 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени. В первой игре «Зенит» на выезде уступил со счётом 0:2.