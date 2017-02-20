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20 февраля 2017, 14:12 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Польская бригада арбитров во главе с Рачковским рассудит «Фенербахче» и «Краснодар»

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским будет обслуживать ответный матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между турецким «Фенербахче» и российским «Краснодаром», сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между «Фенербахче» и «Краснодаром» пройдет в Стамбуле в среду и начнется в 20:00 мск. В первом матче, который прошел 16 февраля в Краснодаре, «быки» одержали победу со счетом 1:0.

Помогать Рачковскому будут лайнсмены Томаш Листкевич и Михал Обукович, а также дополнительные судьи за линией поля Томаш Мусял и Томаш Квятковский. Резервный арбитр — Радослав Сейка.

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