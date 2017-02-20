Польская бригада арбитров во главе с Рачковским рассудит «Фенербахче» и «Краснодар»

Встреча между «Фенербахче» и «Краснодаром» пройдет в Стамбуле в среду и начнется в 20:00 мск. В первом матче, который прошел 16 февраля в Краснодаре, «быки» одержали победу со счетом 1:0.

Помогать Рачковскому будут лайнсмены Томаш Листкевич и Михал Обукович, а также дополнительные судьи за линией поля Томаш Мусял и Томаш Квятковский. Резервный арбитр — Радослав Сейка.