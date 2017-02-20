Клуб: «Спарта» не боится принять 1000 болельщиков «Ростова» в матче ЛЕ 23 февраля

В первом матче «Ростов» в четверг на своем поле разгромил чешскую команду со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет 23 февраля в Праге. Пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский сообщил «Р-Спорт», что в клуб поступила тысяча заявок на билеты, и именно такое количество болельщиков планирует отправиться на выездной матч в Чехию.

«1000 билетов для болельщиков “Ростова” — это не проблема, мы готовы их предоставить. Вместимость стадиона более 18 тысяч, поэтому гостевой сектор будет достаточно большим и полностью готовым к матчу, со всеми удобствами и мерами безопасности», — сказал Касик по телефону.

«Что касается мер безопасности, то мы всегда очень сосредоточенны, всегда начеку в этом вопросе. Сейчас мы полностью сконцентрированы на игре, которая состоится в четверг. Благодаря опыту выступления в еврокубках у нас проверенная команда по обеспечению безопасности, так что, несмотря на то, что игра пройдет 23 февраля, в праздничный для россиян день, нас это не пугает», — добавил Касик.