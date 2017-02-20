Матюиди назвал Верратти преемником Иньесты, испанец согласился

Диалог касался полузащитника парижского клуба Марко Верратти.



«В одном из эпизодов игры, когда Верратти лежал на газоне, я сказал Иньесте, что он его преемник. Иньеста ответил, что тоже так думает. Иньеста — футболист экстраординарный. Он уже в солидном возрасте, но показывает на поле очень достойный футбол. Он преодолел травму и вновь будет в лучших кондициях», — сказал Матюиди в интервью France Bleu.



Игра между «ПСЖ» и «Барселоной» завершилась разгромной победой парижан со счётом 4:0. Ответный матч состоится 8 марта на поле испанского гранда.