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20 февраля 2017, 11:34 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Матюиди назвал Верратти преемником Иньесты, испанец согласился

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди рассказал об интересном диалоге с 32-летним хавбеком «Барселоны» Андресом Иньестой по ходу первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами.

Диалог касался полузащитника парижского клуба Марко Верратти.

«В одном из эпизодов игры, когда Верратти лежал на газоне, я сказал Иньесте, что он его преемник. Иньеста ответил, что тоже так думает. Иньеста — футболист экстраординарный. Он уже в солидном возрасте, но показывает на поле очень достойный футбол. Он преодолел травму и вновь будет в лучших кондициях», — сказал Матюиди в интервью France Bleu.

Игра между «ПСЖ» и «Барселоной» завершилась разгромной победой парижан со счётом 4:0. Ответный матч состоится 8 марта на поле испанского гранда.

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