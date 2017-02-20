Луис Энрике: Я вижу у моих игроков безупречный подход к делу

«Мы будем готовиться к этой игре, побеждая. У нас будет время для отдыха, а это важно с психологической точки зрения. Мы многое проанализируем из того, что надо будет улучшить в нашей игре. Но могу лишь сказать, что вне зависимости от результатов матчей я вижу у моих игроков безупречный подход к делу. Лучшего и желать нельзя, — приводит слова Луиса Энрике Marca.