Сергей Юран: Критика в адрес Шатова — неуместна
Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран — об итогах первой недели еврокубков для российских клубов.
— Главное впечатление прошедшей еврокубковой недели — это «Ростов»?
— Не только, — говорит Юран. — Нужно еще и «Краснодар» отметить. От «Зенита», конечно, ожидал большего.
— «Зенит» выглядел перегруженным.
— Игроки тяжеловато двигались, не было креатива в атаке, легкости. Настораживает и оборона — практически любая быстрая атака «Андерлехта» выглядела очень опасной. По такой игре нужно было свои моменты забивать. У того же Дзюбы был шанс. Возможно,
— Реально отыграться?
— 0:2 — очень неприятный счет. В своей карьере помню мало случаев, когда с такого результата отыгрывались и проходили дальше. За счет чего можно
— Например, поменять Шатова и Кокорина? Много критики вылилось на них.
— Насчет Шатова, считаю, эта критика неуместна. Парень вернулся после операции на голеностопе. Желание и самоотдача есть, это видно, но
— Почему?
— Допускаю, что ему некомфортно играть на фланге.
— Неудачную игру Ивановича списывают на адаптацию. Согласны?
— В случае с игроком такого высокого уровня смешно об этом говорить. Думаю, такую ошибку, как в первом голе «Андерлехта», он не допустил бы, играя в «Челси». Наверное, имела места некоторая недоконцентрация. В «Челси» ты знаешь, что после ошибки можешь надолго засесть в запас. А в «Зените» Иванович незаменим. И это ощущение незаменимости сыграло с ним злую шутку. Но он — профессионал. Видно, и по интервью, что расстроен. Думаю, теперь Иванович понимает, что и здесь тоже нужно играть с полной концентрацией и самоотдачей.
— Есть мнение, что перегруженный сейчас «Зенит» через две недели очень сильно побежит в чемпионате.
— У тренеров и футболистов есть такое выражение: «Нагрузки нужно переварить». И тогда у команды появится и быстрота, и легкость. Но это можно сделать только через официальные матчи. Через
— «Фенербахче» даже после 0:1 в Краснодаре — фаворит?
— Да. При всем уважении к «Краснодару» в Турции это будет совсем другой матч. Мощнейшая поддержка трибун, да и состав у турецкой команды достаточно сильный. Шалимову важно правильно подойти к игре, понять, за счет чего можно не проиграть и пройти дальше.
— Насколько далеко такой «Ростов» может пройти в Лиги Европы?
— По тому, что они показали в игре со «Спартой», думаю, могут побороться за полуфинал. Игроки прекрасно готовы.
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