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18 февраля 2017, 1:17 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Жулиано — потенциальная звезда плей-офф Лиги Европы по версии World Soccer

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано отмечен популярным изданием World Soccer как один из футболистов, на которых необходимо обратить внимание в плей-офф Лиги Европы.

Полузащитник Зенита Виктор <span class=error>Жулиано</span> отмечен популярным изданием World Soccer как один из футболистов на которых необходимо обратить внимание в <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Европы. Увеличить
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По мнению авторов международного журнала, 26-летний бразильский хавбек способен стать настоящей звездой турнира, если реализует свой потенциал.

Помимо Жулиано также отмечены Лоик Перрен («Сент-Этьен»), Мануэль Тригерос («Вильярреал»), Донни ван де Бек («Аякс») и Андрей Борячук («Шахтёр»).

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «Андерлехту» (0:2). В активе Жулиано 6 голов и 5 результативных передач в 7 играх нынешнего розыгрыша турнира.

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