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По мнению авторов международного журнала, 26-летний бразильский хавбек способен стать настоящей звездой турнира, если реализует свой потенциал.



Помимо Жулиано также отмечены Лоик Перрен («Сент-Этьен»), Мануэль Тригерос («Вильярреал»), Донни ван де Бек («Аякс») и Андрей Борячук («Шахтёр»).

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «Андерлехту» (0:2). В активе Жулиано 6 голов и 5 результативных передач в 7 играх нынешнего розыгрыша турнира.