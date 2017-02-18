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18 февраля 2017, 0:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ачеампонг: Два гола в ворота «Зенита» Я могу играть и лучше

Нападающий «Андерлехта» Франк Ачеампонг, который был признан лучшим игроком первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (2:0) по версии УЕФА, поделился впечатлениями от игры. Ганец отметился дублем в этой встрече.

«Матч получился фантастическим для наших болельщиков. Такая победа прибавляет команде уверенности в преддверии важных матчей в ближайшие месяцы. Мои два гола? Это нормально. Я могу играть и лучше. По-прежнему далёк от своих оптимальных кондиций. Меня заменили во втором тайме в связи с тем, что есть риск усугубить повреждение колена. Когда я получаю шанс проявить себя, то должен показать миру, на что способен», — цитирует Ачеампонга Voetbalkrant.

16.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Constant Vanden Stock Stadion
Андерлехт 2:0 Зенит
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рене Вайлер Мирча Луческу
Голы
5′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
31′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
Составы
Мартинес Рубен 30
Анди Нахар 7
Иван Обрадович 37
Оливье Десхахт 3
Урош Спаич 5
Массимо Бруно 10
17′ Юри Тилеманс (к) 31
Леандер Дендонкер 32
60′ Фрэнк Ачеампонг 18
Александру Кипчу 11
74′ Николае Станчу 73
Софьян Ханни 94
20′ 80′ Исаак Телин 24
Лукаш Теодорчик 91
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито 21′
13 Луиш Нету
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
33 Эрнани
81 Юрий Жирков
22 Артем Дзюба (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 80′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 65′
29 Роберт Мак
9 Александр Кокорин 71′
10 Мигел Алвеш Данни
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
3 Угловые 8
14 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Боковой судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Роберт Мэдли (Англия)
Боковой судья Джек Коллин (Англия)
Боковой судья Саймон Беннетт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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