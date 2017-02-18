Ачеампонг: Два гола в ворота «Зенита» Я могу играть и лучше

«Матч получился фантастическим для наших болельщиков. Такая победа прибавляет команде уверенности в преддверии важных матчей в ближайшие месяцы. Мои два гола? Это нормально. Я могу играть и лучше. По-прежнему далёк от своих оптимальных кондиций. Меня заменили во втором тайме в связи с тем, что есть риск усугубить повреждение колена. Когда я получаю шанс проявить себя, то должен показать миру, на что способен», — цитирует Ачеампонга Voetbalkrant.