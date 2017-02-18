Ачеампонг: Два гола в ворота «Зенита» Я могу играть и лучше
Нападающий «Андерлехта» Франк Ачеампонг, который был признан лучшим игроком первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (2:0) по версии УЕФА, поделился впечатлениями от игры. Ганец отметился дублем в этой встрече.
«Матч получился фантастическим для наших болельщиков. Такая победа прибавляет команде уверенности в преддверии важных матчей в ближайшие месяцы. Мои два гола? Это нормально. Я могу играть и лучше.
|16.02.2017 23:05
|плей-офф: 1/16 финала
|Constant Vanden Stock Stadion
Главные тренеры
|Рене Вайлер
|Мирча Луческу
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
|Боковой судья
|Андре Марринер (Англия)
|Боковой судья
|Роберт Мэдли (Англия)
|Боковой судья
|Джек Коллин (Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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