УЕФА открыл дело в отношении «Сент-Этьена» по итогам матча с «МЮ»

Первая встреча 1/16 финала между «Сент-Этьеном» и «МЮ» состоялась 17 февраля в Манчестере, хозяева победили со счетом 3:0. Дело было открыто в связи с неподобающим поведением фанатов «Сент-Этьена», использованием ими пиротехники и бросанием с трибун посторонних предметов.

УЕФА рассмотрит дело 23 марта.