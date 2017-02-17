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17 февраля 2017, 21:19 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА открыл дело в отношении «Сент-Этьена» по итогам матча с «МЮ»

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное производство в отношении французского «Сент-Этьена» по итогам матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте организации.

Первая встреча 1/16 финала между «Сент-Этьеном» и «МЮ» состоялась 17 февраля в Манчестере, хозяева победили со счетом 3:0. Дело было открыто в связи с неподобающим поведением фанатов «Сент-Этьена», использованием ими пиротехники и бросанием с трибун посторонних предметов.

УЕФА рассмотрит дело 23 марта.

16.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Old Trafford
Манчестер Юнайтед 3:0 Сент-Этьен
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Кристоф Гальтье
Голы
15′ Златан Ибрагимович 9
75′ Златан Ибрагимович 9
88′ Златан Ибрагимович 9
Составы
Серхио Ромеро 20
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг (к) 12
Дэйли Блинд 17
Антонио Валенсия 25
71′ Поль Погба 6
58′ Андер Агуэра Эррера 21
Златан Ибрагимович 9
70′ Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 39
45′ Маруан Феллаини 27
67′ Джесси Лингард 35
47′ 84′ Антони Марсьяль 11
Эшли Янг 18
16 Стефан Рюффье
2 Кевин Теофиль-Катрин
24 Лоик Перрен (к)
25 Кевин Малькюи
14 Жордан Верету
21 Ромен Амума
11 Анри Севе
22 Кевин Монне-Паке
19 Флорантен Погба 79′
27 Роберт Берич
5 Венсан Пажо 72′ 64′
17 Уле Сельнес
26 Жорже Интима 65′
9 Нолан Ру
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 1
15 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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Сент-Этьен
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