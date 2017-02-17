УЕФА открыл дело в отношении «Сент-Этьена» по итогам матча с «МЮ»
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное производство в отношении французского «Сент-Этьена» по итогам матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте организации.
Первая встреча 1/16 финала между «Сент-Этьеном» и «МЮ» состоялась 17 февраля в Манчестере, хозяева победили со счетом 3:0. Дело было открыто в связи с неподобающим поведением фанатов «Сент-Этьена», использованием ими пиротехники и бросанием с трибун посторонних предметов.
УЕФА рассмотрит дело 23 марта.
|16.02.2017 23:05
|плей-офф: 1/16 финала
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Сент-Этьен
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Кристоф Гальтье
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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