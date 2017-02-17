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17 февраля 2017, 20:50 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Луис Суарес: «Барселона» способна переломить ситуацию

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что его команда способна отыграться после поражения со счетом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». По его словам, потенциал каталонцев позволяет дома отыграть отставание.

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© AFP 2017

— Очень тяжелые ощущения, — цитирует AFP Суареса. — Это тяжелое поражение. Но мы способны переломить ситуацию. «Барселона» вошла в историю, выиграв массу трофеев в последние годы. И мы можем творить историю.

14.02.2017 22:45 Зрители 46484 Плей-офф: 1/8 финала Parc des Princes
ПСЖ 4:0 Барселона
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Энрике Луис
Голы
18′ Анхель Ди Мария 11
40′ Юлиан Дракслер (М. Верратти) 23
55′ Анхель Ди Мария (Л. Кюрзава) 11
72′ Эдинсон Кавани (Т. Менье) 9
Составы
Кевин Трапп 16
Тома Менье 12
Левен Кюрзава 20
Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Блэз Матюиди (к) 14
Эдинсон Кавани 9
3′ Адриен Рабьо 25
61′ Анхель Ди Мария 11
Родригес Моура Лукас 7
86′ Юлиан Дракслер 23
Хавьер Пасторе 27
69′ Марко Верратти 6
Кристофер Нкунку 33
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
5 Серхио Бускетс 62′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
11 да Силва Сантос Неймар
21 Андре Гомиш 58′ 33′
12 Рафинья 74′
8 Андрес Иньеста (к) 72′
4 Иван Ракитич
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
10 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
14 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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