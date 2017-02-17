Луис Суарес: «Барселона» способна переломить ситуацию

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— Очень тяжелые ощущения, — цитирует AFP Суареса. — Это тяжелое поражение. Но мы способны переломить ситуацию. «Барселона» вошла в историю, выиграв массу трофеев в последние годы. И мы можем творить историю.