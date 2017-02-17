Болельщики «Арсенала» сдают билеты на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Баварией»

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До начала игры в Германии все билеты на матч в Лондоне, который состоится 7 марта, были распроданы, однако после поражения появились доступные билеты в 18 секторах стадиона «Эмирейтс». Болельщики сдают билеты, выражая своё недовольство игрой команды и работой главного тренера Арсена Венгера, информирует The Independent.