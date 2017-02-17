Болельщики «Арсенала» сдают билеты на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Баварией»
Часть болельщиков «Арсенала» намерена бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» после гостевого поражения со счётом 1:5 в первой встрече в Мюнхене.
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До начала игры в Германии все билеты на матч в Лондоне, который состоится 7 марта, были распроданы, однако после поражения появились доступные билеты в 18 секторах стадиона «Эмирейтс». Болельщики сдают билеты, выражая своё недовольство игрой команды и работой главного тренера Арсена Венгера, информирует The Independent.
|15.02.2017 22:45
|Зрители 70000
|Плей-офф: 1/8 финала
|Allianz-Arena
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Арсен Венгер
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|8
|11
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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