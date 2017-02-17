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17 февраля 2017, 20:54 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Болельщики «Арсенала» сдают билеты на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Баварией»

Часть болельщиков «Арсенала» намерена бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» после гостевого поражения со счётом 1:5 в первой встрече в Мюнхене.

Счет в матче на 11-й минуте с передачи Дугласа Косты открыл Арьен Роббен. Увеличить
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До начала игры в Германии все билеты на матч в Лондоне, который состоится 7 марта, были распроданы, однако после поражения появились доступные билеты в 18 секторах стадиона «Эмирейтс». Болельщики сдают билеты, выражая своё недовольство игрой команды и работой главного тренера Арсена Венгера, информирует The Independent.

15.02.2017 22:45 Зрители 70000 Плей-офф: 1/8 финала Allianz-Arena
Бавария 5:1 Арсенал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Карло Анчелотти Арсен Венгер
Голы
11′ Арьен Роббен (Дуглас Коста) 10
53′ Роберт Левандовски (Ф. Лам) 9
56′ Тиагу Алькантара (Р. Левандовски) 6
63′ Тиагу Алькантара 6
88′ Томас Мюллер (Тиагу Алькантара) 25
17 Алексис Санчес 30′
Нереализованные пенальти
17 А. Санчес 30′
Составы
Мануэль Нойер 1
83′ Филипп Лам (к) 21
Давид Алаба 27
26′ Матс Хуммельс 5
Хави Мартинес 8
Тиагу Алькантара 6
Хаби Алонсо 14
Артуро Видаль 23
88′ Арьен Роббен 10
Рафинья 13
84′ Дуглас Коста 11
Джошуа Киммих 32
86′ Роберт Левандовски 9
Томас Мюллер 25
13 Давид Оспина
24 Эктор Бельерин
3 Киран Гиббс
20 Шкодран Мустафи 15′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
11 Месут Езил
17 Алексис Санчес 33′
29 Гранит Джака 60′
6 Лоран Косьельни (к) 49′
5 Габриэл Паулиста
45 Алекс Ивоби 66′
14 Тео Уолкотт
34 Франсис Кокелен 77′
12 Оливье Жиру
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 8
11 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 2
12 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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