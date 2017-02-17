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17 февраля 2017, 20:31 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роббен назван игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен по итогам голосования на официальном сайте УЕФА назван игроком недели в Лиге чемпионов.

Счет в матче на 11-й минуте с передачи Дугласа Косты открыл Арьен Роббен. Увеличить
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В матче с лондонским «Арсеналом» (5:1) в 1/8 финала турнира 33-летний голландец открыл счёт красивым ударом в девятку из-за пределов штрафной площади. Он регулярно тревожил оборону соперника и в нескольких эпизодах был очень близок к тому, чтобы забить ещё.

Роббен набрал 38% голосов болельщиков и опередил Карима Бензема (24%, «Реал»), Эдерсона (23%, «Бенфика») и Анхеля Ди Марию (15%, «ПСЖ»).

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