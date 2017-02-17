Роббен назван игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен по итогам голосования на официальном сайте УЕФА назван игроком недели в Лиге чемпионов.
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© AFP 2017
В матче с лондонским «Арсеналом» (5:1) в 1/8 финала турнира 33-летний голландец открыл счёт красивым ударом в девятку
Роббен набрал 38% голосов болельщиков и опередил Карима Бензема (24%, «Реал»), Эдерсона (23%, «Бенфика») и Анхеля Ди Марию (15%, «ПСЖ»).
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