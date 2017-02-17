Роббен назван игроком недели в Лиге чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче с лондонским «Арсеналом» (5:1) в 1/8 финала турнира 33-летний голландец открыл счёт красивым ударом в девятку из-за пределов штрафной площади. Он регулярно тревожил оборону соперника и в нескольких эпизодах был очень близок к тому, чтобы забить ещё.



Роббен набрал 38% голосов болельщиков и опередил Карима Бензема (24%, «Реал»), Эдерсона (23%, «Бенфика») и Анхеля Ди Марию (15%, «ПСЖ»).