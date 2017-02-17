Футбольный агент: «Зенит» показал отвратительный футбол

«Я являюсь добрым другом команды «Зенит», всегда за питерцев болею. Но то, что я увидел вчера….

Отвратительно играли в обороне. Так много говорили про серба Бранислава Ивановича, который должен был блистать, оказалось, что в зоне его ответственности просто проходной двор. Хорошо, что только пропустили 2 гола, а не 4. Ведь пропустили от «Андерлехта», которого три месяца назад «Ростов» просто разгромил. При этом «Ростов» вечно выживает, а «Зенит» — «золотая» команда, у игроков из-под бутс золотые монеты летят.

В общем, подвел нас главный тренер Мирча Луческу, набрав бразильцев… Смотреть этот отвратный футбол мне не очень понравилось, — приводит слова Абрамова НСН.