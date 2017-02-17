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17 февраля 2017, 19:13 | Футбол: Еврокубки | PROСПОРТ - Казахстан

Хосеп Гвардиола: Хочу порекомендовать не критиковать «Барселону» слишком сильно

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал поражение своей родной команды в Лиге чемпионов.

«Если и есть команда, которая может преодолеть подобное, то это, зная характер команды, прокомментировал поражение своей родной команды в Лиге чемпионов."Барселона остается лучшей командой мира. Она доминирует в мировом футболе последние 10 лет. То, что произошло в Париже, стало сюрпризом, но в футболе в наше время возможно все, со мной такое тоже случалось. Сейчас в футболе большая конкуренция, соперники очень сильны. Зная Луиса Энрике и его футболистов, я лишь могу порекомендовать вам не критиковать их слишком сильно, потому что они вновь докажут, что вы ошибаетесь, — сказал Гвардиола.

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