Хосеп Гвардиола: Хочу порекомендовать не критиковать «Барселону» слишком сильно

«Если и есть команда, которая может преодолеть подобное, то это, зная характер команды, прокомментировал поражение своей родной команды в Лиге чемпионов."Барселона остается лучшей командой мира. Она доминирует в мировом футболе последние 10 лет. То, что произошло в Париже, стало сюрпризом, но в футболе в наше время возможно все, со мной такое тоже случалось. Сейчас в футболе большая конкуренция, соперники очень сильны. Зная Луиса Энрике и его футболистов, я лишь могу порекомендовать вам не критиковать их слишком сильно, потому что они вновь докажут, что вы ошибаетесь, — сказал Гвардиола.