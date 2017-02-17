«Он играл за муку и воду. И где теперь?» Орещук о том, кто забивал «Зениту»

Несколько лет назад он предлагал его ЦСКА, но армейцы от ганца отказались. Теперь он забивает за «Андерлехт» «Зениту».

— Когда появился вариант с «Торпедо»? — первый вопрос Роману Орещуку.

— Еще до Нового года. Встречался с Александром Тукмановым и Борисом Игнатьевым (президентом и вице-президентом клуба — Прим. ред.). Обсудили тогда ситуацию, взяли время на раздумье. Месяц в этом году я работал в клубе без контракта. Посмотрел внутреннюю кухню, пообщался с ребятами. В итоге принял решение подписать соглашение.

— Известно, что у «Торпедо» были проблемы с финансированием…

— Да я это знал.

— Сейчас, учитывая, что перед командой стоит задача выхода в ФНЛ, ситуация улучшается?

— Если будем открывать заявку (новых игроков — Прим. ред.), наверное, улучшается.

— Каковы ваши первоочередные задачи?

— Мы уже подписали контракты с тремя игроками. Подпишем еще одного-двух игроков — и на этом селекцию в это окно закончим.

— Известные игроки есть среди тех, кого подписываете?

— Это же вторая лига, непросто кого-то из известных игроков пригласить.

— Тогда вопрос про Лигу чемпионов. Ваш твит про Ачимпонга, которого вы несколько лет назад предлагали ЦСКА, оказался весьма популярен. Тогдашний спортивный директор ЦСКА Антон Евменов назвал Ачимпонга «лилипутом», а теперь этот парень забивает «Зениту»…

— Предлагал Ачимпонга ЦСКА, потому что для меня еще пять лет назад было понятно, что у парня есть будущее. С такой скоростью владеть техникой и дриблиногм в 17−18 лет!.. Яркий игрок. Да, играл он тогда в Таиланде, но талант рано или поздно вылезет наружу. Когда в 18 лет в клубной лиге Азии забиваешь китайским грандам, можно предполагать, что у футболиста может быть большое будущее. Не могу сказать, что это топ-игрок. Но все-таки Ачимпонг играет в «Андерлехте», на его счету почти 20 игр за национальную сборную Ганы….

— После двух голов «Зениту» самое время было его вспомнить.

— Да, вспомнил и посмеялся. Ни в коем случае не хотел оскорбить или унизить Антона (Евменова — Прим. ред.). У него свое видение футбола, у меня — свое. Тогда мы разошлись во мнениях. Кто прав, только время рассудит. Вот оно и рассудило. Прошло пять лет — и где оказался этот парень, игравший за муку и воду?

— Удивлены, как играли зенитовцы против него?

— Для меня стал откровением его футбол и то, что он творил с обороной «Зенита». Тренер «Зенита» должен был разбирать игру Ачимпонга. А я не тренер, поэтому не могу комментировать действия футболистов «Зенита».

— А действия Ачимпонга?

— Приятно, что в далекой глуши я когда-то увидел такого футболиста и поверил, что он может вырасти в серьезного игрока. Да, он маленького роста. Но и Месси тоже ростом невелик. Хотя их сравнивать, конечно, не приходится. Ачимпонгу расти и расти в профессиональном плане.

— Вы тогда Ачимпонга только ЦСКА предлагали?

— Да, потому что по манере игры он подходил только ЦСКА — резкий, шустрый, с дриблингом. В ЦСКА любят таких, поэтому ищут футболистов со скоростью на края. Вот я и брал авторизацию на переговоры только с ЦСКА по Ачимпонгу. Но не получилось….