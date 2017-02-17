«Он играл за муку и воду. И где теперь?» Орещук о том, кто забивал «Зениту»
Роман Орещук, ставший сегодня спортивным директором московского «Торпедо», прокомментировал свое назначение и рассказал о нападающем «Андерлехте» Франке Ачимпонге.
Несколько лет назад он предлагал его ЦСКА, но армейцы от ганца отказались. Теперь он забивает за «Андерлехт» «Зениту».
— Когда появился вариант с «Торпедо»? — первый вопрос Роману Орещуку.
— Еще до Нового года. Встречался с Александром Тукмановым и Борисом Игнатьевым (президентом и
— Известно, что у «Торпедо» были проблемы с финансированием…
— Да я это знал.
— Сейчас, учитывая, что перед командой стоит задача выхода в ФНЛ, ситуация улучшается?
— Если будем открывать заявку (новых игроков — Прим. ред.), наверное, улучшается.
— Каковы ваши первоочередные задачи?
— Мы уже подписали контракты с тремя игроками. Подпишем еще
— Известные игроки есть среди тех, кого подписываете?
— Это же вторая лига, непросто
— Тогда вопрос про Лигу чемпионов. Ваш твит про Ачимпонга, которого вы несколько лет назад предлагали ЦСКА, оказался весьма популярен. Тогдашний спортивный директор ЦСКА Антон Евменов назвал Ачимпонга «лилипутом», а теперь этот парень забивает «Зениту»…
— Предлагал Ачимпонга ЦСКА, потому что для меня еще пять лет назад было понятно, что у парня есть будущее. С такой скоростью владеть техникой и дриблиногм в 17−18 лет!.. Яркий игрок. Да, играл он тогда в Таиланде, но талант рано или поздно вылезет наружу. Когда в 18 лет в клубной лиге Азии забиваешь китайским грандам, можно предполагать, что у футболиста может быть большое будущее. Не могу сказать, что это
— После двух голов «Зениту» самое время было его вспомнить.
— Да, вспомнил и посмеялся. Ни в коем случае не хотел оскорбить или унизить Антона (Евменова — Прим. ред.). У него свое видение футбола, у меня — свое. Тогда мы разошлись во мнениях. Кто прав, только время рассудит. Вот оно и рассудило. Прошло пять лет — и где оказался этот парень, игравший за муку и воду?
— Удивлены, как играли зенитовцы против него?
— Для меня стал откровением его футбол и то, что он творил с обороной «Зенита». Тренер «Зенита» должен был разбирать игру Ачимпонга. А я не тренер, поэтому не могу комментировать действия футболистов «Зенита».
— А действия Ачимпонга?
— Приятно, что в далекой глуши я
— Вы тогда Ачимпонга только ЦСКА предлагали?
— Да, потому что по манере игры он подходил только ЦСКА — резкий, шустрый, с дриблингом. В ЦСКА любят таких, поэтому ищут футболистов со скоростью на края. Вот я и брал авторизацию на переговоры только с ЦСКА по Ачимпонгу. Но не получилось….
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