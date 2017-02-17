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17 февраля 2017, 17:55 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА открыл дело в отношении «Сент-Этьена» из-за поведения болельщиков

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении французского клуба «Сент-Этьен» из-за поведения болельщиков на гостевом первом матче 1/16 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан. Во время матча французские фанаты жгли множество файеров, а также кидали посторонние предметы.

Дело будет рассмотрено 23 марта на заседании комиссии по этике.

Сент-Этьен
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