УЕФА открыл дело в отношении «Сент-Этьена» из-за поведения болельщиков
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении французского клуба «Сент-Этьен»
из-за поведения болельщиков на гостевом первом матче 1/16 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан. Во время матча французские фанаты жгли множество файеров, а также кидали посторонние предметы.
Дело будет рассмотрено 23 марта на заседании комиссии по этике.
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