Желудков не видит шансов у ФК «Зенит» пройти «Андерлехт » в Лиге Европы

«Зенит» в четверг в Бельгии проиграл «Андерлехту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 0:2, оба мяча пропустив в первом тайме.

«Не знаю, чем футболисты “Зенита” на сборах занимались. В ОАЭ погода хорошая — загорали, может, много? После игр “Ростова” и “Краснодара” в Лиге Европы на игру “Зенита” смотреть было стыдно. Группа атаки с (Александром) Кокориным, (Олегом) Шатовым и (Артемом) Дзюбой ничего похожего на игру не показала, вся команда действовала бездарно. Не вижу никаких шансов у “Зенита” с такой игрой. Без моментов действовали, что это за футбол», — сказал Желудков «Р-Спорт» по телефону.

Собеседник агентства отметил, что вину в пропущенных мячах могут разделить голкипер Юрий Лодыгин и защитник Бранислав Иванович. «Удивил Иванович. Задаюсь вопросом: зачем его взяли? Что касается Лодыгина, то второй мяч влетел в ближний угол, считаю, что можно было взять. В ближний угол зачем падать? Стой на месте», — добавил Желудков.