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17 февраля 2017, 17:09 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Сергей Силкин: Кокорин — как сытый кот. Такой мышей ловить не будет

Экс-главный тренер «Динамо» рассказал, почему в игре Кокорина наметился регресс и почему теперь на нем, а не на Смолове ставят крест.

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин, тренировавший Александра Кокорина и Федора Смолова, в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему в игре Александра наметился регресс и почему теперь на нем, а не на Федоре ставят крест.

— Как оцените игру Кокорина против «Андерлехта»?
— Оценивать надо по голам или опасным моментам. Если этого нет — значит, «двойка» за игру.

— Почему Кокорин ничем не запомнился? На сборах ведь забивал…
— Забивал, да. Но нападающий и должен все время забивать. Тем более в официальных играх. Только этого мы не увидели.

— Геннадий Орлов, посмотрев на игру Кокорина, задается вопросом, уважает ли он себя? Как считаете, уважает?
— Это надо не меня, а Сашу спрашивать. То, что игра у него не получается, — видно. Видно, что Кокорин не в своей тарелке находится. Кокорин, который начинал в «Динамо», а потом врывался в состав сборной, был одним игроком, сейчас — совершенно другой. Такое впечатление, что это такой бывалый футболист. Бывалый, но только без голов. Каким бы ни был бывалым Кержаков, он периодически голы забивает….

— Но Кержаков сейчас травмирован.
— Главное для любого игрока и нападающего, в частности, — мотивация. Тот же Смолов это показывает. Когда на Федоре поставили крест, говорили только про Кокорина. А получилось все наоборот. Именно Смолов сейчас главная боевая единица для сборной, а не Кокорин.

— Почему в итоге все так получилось? Вы же обоих хорошо знаете.
Знаю-то, знаю… Наверное, один снизил ответственность, футбол отошел на второй план, поэтому и получилось так. Хороший форвард каждый день должен выдавать продукцию — то есть голы. Ценится тот, кто создает моменты и забивает. Этого у Кокорина нет.

— Вы говорите, что он должен забивать, Андрей Кобелев несколько лет назад говорил, что вот-вот — и Кокорин станет щелкать голы, как орешки. Этого не произошло. Мы потеряли Кокорина как нападающего?
— Кокорин еще не самый старый, но в его игре наметился регресс — это очевидно. Может что-то не получаться, человек старается, это видно. Но здесь такое впечатление, что игрок — как сытый кот. А сытый кот мышей ловить не будет.

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