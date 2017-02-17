Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин, тренировавший Александра Кокорина и Федора Смолова, в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему в игре Александра наметился регресс и почему теперь на нем, а не на Федоре ставят крест.

— Как оцените игру Кокорина против «Андерлехта»?

— Оценивать надо по голам или опасным моментам. Если этого нет — значит, «двойка» за игру.

— Почему Кокорин ничем не запомнился? На сборах ведь забивал…

— Забивал, да. Но нападающий и должен все время забивать. Тем более в официальных играх. Только этого мы не увидели.

— Геннадий Орлов, посмотрев на игру Кокорина, задается вопросом, уважает ли он себя? Как считаете, уважает?

— Это надо не меня, а Сашу спрашивать. То, что игра у него не получается, — видно. Видно, что Кокорин не в своей тарелке находится. Кокорин, который начинал в «Динамо», а потом врывался в состав сборной, был одним игроком, сейчас — совершенно другой. Такое впечатление, что это такой бывалый футболист. Бывалый, но только без голов. Каким бы ни был бывалым Кержаков, он периодически голы забивает….

— Но Кержаков сейчас травмирован.

— Главное для любого игрока и нападающего, в частности, — мотивация. Тот же Смолов это показывает. Когда на Федоре поставили крест, говорили только про Кокорина. А получилось все наоборот. Именно Смолов сейчас главная боевая единица для сборной, а не Кокорин.

— Почему в итоге все так получилось? Вы же обоих хорошо знаете.

— Знаю-то, знаю… Наверное, один снизил ответственность, футбол отошел на второй план, поэтому и получилось так. Хороший форвард каждый день должен выдавать продукцию — то есть голы. Ценится тот, кто создает моменты и забивает. Этого у Кокорина нет.