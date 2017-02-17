Сергей Силкин: Кокорин — как сытый кот. Такой мышей ловить не будет
Экс-главный тренер «Динамо» рассказал, почему в игре Кокорина наметился регресс и почему теперь на нем, а не на Смолове ставят крест.
— Как оцените игру Кокорина против «Андерлехта»?
— Оценивать надо по голам или опасным моментам. Если этого нет — значит, «двойка» за игру.
— Почему Кокорин ничем не запомнился? На сборах ведь забивал…
— Забивал, да. Но нападающий и должен все время забивать. Тем более в официальных играх. Только этого мы не увидели.
— Геннадий Орлов, посмотрев на игру Кокорина, задается вопросом, уважает ли он себя? Как считаете, уважает?
— Это надо не меня, а Сашу спрашивать. То, что игра у него не получается, — видно. Видно, что Кокорин не в своей тарелке находится. Кокорин, который начинал в «Динамо», а потом врывался в состав сборной, был одним игроком, сейчас — совершенно другой. Такое впечатление, что это такой бывалый футболист. Бывалый, но только без голов. Каким бы ни был бывалым Кержаков, он периодически голы забивает….
— Но Кержаков сейчас травмирован.
— Главное для любого игрока и нападающего, в частности, — мотивация. Тот же Смолов это показывает. Когда на Федоре поставили крест, говорили только про Кокорина. А получилось все наоборот. Именно Смолов сейчас главная боевая единица для сборной, а не Кокорин.
— Почему в итоге все так получилось? Вы же обоих хорошо знаете.
—
— Вы говорите, что он должен забивать, Андрей Кобелев несколько лет назад говорил, что
— Кокорин еще не самый старый, но в его игре наметился регресс — это очевидно. Может
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter