«Шахтер» обновил рекорд еврокубках

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Серия началась с игры 18 августа с «Истанбул Башакшехир» на его поле (2:1), после чего команда Паулу Фонсеки еще раз справилась с этим же соперником (2:0), потом по два раза обыграла «Коньяспор» (1:0 и 4:0), «Брагу» (2:0 и 4:2), «Гент» (5:0 и 5:3), сообщают «Вести».

Это новый рекорд для украинских клубов в еврокубках. Прежнее достижение — семь побед кряду — принадлежало «Динамо» в звездном сезоне-1974/1975, который привел к выигрышу Кубка кубков.

У «Шахтера» в истории была серия из шести побед (осень 2009 года) и пяти (весна 2016-го). А выигрыш в Виго у «Сельты» (1:0) стал девятым кряду.