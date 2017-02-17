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17 февраля 2017, 16:39 | Футбол: Еврокубки | Comments.ua

«Шахтер» обновил рекорд еврокубках

Победа над «Сельтой» стала для «Шахтера» девятой кряду в еврокубках.

Победа над <span class=error>Сельтой</span> стала для Шахтера девятой кряду в <span class=error>еврокубках</span>. Увеличить
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Серия началась с игры 18 августа с «Истанбул Башакшехир» на его поле (2:1), после чего команда Паулу Фонсеки еще раз справилась с этим же соперником (2:0), потом по два раза обыграла «Коньяспор» (1:0 и 4:0), «Брагу» (2:0 и 4:2), «Гент» (5:0 и 5:3), сообщают «Вести».

Это новый рекорд для украинских клубов в еврокубках. Прежнее достижение — семь побед кряду — принадлежало «Динамо» в звездном сезоне-1974/1975, который привел к выигрышу Кубка кубков.

У «Шахтера» в истории была серия из шести побед (осень 2009 года) и пяти (весна 2016-го). А выигрыш в Виго у «Сельты» (1:0) стал девятым кряду.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер».

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