Ломбертс: У меня есть три месяца, чтобы попрощаться с «Зенитом»

«Мы были на ступеньку ниже, чем соперник. Нам не хватало физических кондиций, чтобы выиграть. Мы просто не были хороши. Но нам нужно быть сосредоточенными на втором матче, потому что нет ничего невозможного. Всегда трудно, когда в первом матче получаешь отрицательный результат.



В течение 10 лет я играл в этой команде. Теперь у меня остаётся три месяца, чтобы попрощаться с “Зенитом”», — цитирует Ломбертса Lavenir

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Ранее Ломбертс, чей контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2018 года, сообщил, что клуб пообещал ему, что летом он может уйти в любую команду.