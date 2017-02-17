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17 февраля 2017, 14:39 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Сакки: Месси перестал превосходить противников, машина уже не функционирует

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки резко раскритиковал «Барселону» после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Футболисты ПСЖ перед началом матча. Увеличить
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© AFP 2017

Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике потерпели разгромное поражение со счётом 0:4.

«Уже некоторое время “Барселона” больше не является “Барселоной”. В чемпионате Испании она побеждает слабых соперников, а с сильными ей приходится нелегко. Там уже не ценятся командная дисциплина и агрессивная, атакующая игра, нацеленная на победу, которую мы видели. Они давали уроки футбола всему миру. Месси также перестал превосходить противников, поскольку машина уже не функционирует. Без командной игры отдельные футболисты теряют ориентир. Поэтому в ответной игре “Барселоне” понадобится чудо, чтобы выйти в четвертьфинал», — цитирует Сакки испанское интернет-издание Sport.

Второй матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.

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