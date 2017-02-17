Сакки: Месси перестал превосходить противников, машина уже не функционирует

Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике потерпели разгромное поражение со счётом 0:4.



«Уже некоторое время “Барселона” больше не является “Барселоной”. В чемпионате Испании она побеждает слабых соперников, а с сильными ей приходится нелегко. Там уже не ценятся командная дисциплина и агрессивная, атакующая игра, нацеленная на победу, которую мы видели. Они давали уроки футбола всему миру. Месси также перестал превосходить противников, поскольку машина уже не функционирует. Без командной игры отдельные футболисты теряют ориентир. Поэтому в ответной игре “Барселоне” понадобится чудо, чтобы выйти в четвертьфинал», — цитирует Сакки испанское интернет-издание Sport.



Второй матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.