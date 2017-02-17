Калачёв включён в символическую сборную первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв включён в символическую сборную Лиги Европы после первого матча 1/16 финала.
Ростовчане на своём поле разгромили «Спарту» (4:0).
В сборную также попал и игрок «Андерлехта» Франк Ачеампонг, который оформил дубль в матче с «Зенитом» (2:0).
Символическая сборная первых матчей 1/16 финала ЛЕ
Вратарь: Андре Онана («Аякс»); защитники: Бенедикт Хёведес («Шальке»), Тимоей Калачёв («Ростов»); Нуман Чюрюксу («Османлыспор»); полузащитники: Франк Ачеампонг («Андерлехт»), Даниел Миличевич («Гент»), Федерико Бернардески («Фиорентина»); Лука Тусар («Лион»); нападающие: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Александр Ляказетт («Лион»), Эдин Джеко («Рома»).
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