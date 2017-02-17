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17 февраля 2017, 13:42 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Калачёв включён в символическую сборную первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв включён в символическую сборную Лиги Европы после первого матча 1/16 финала.

Ростовчане на своём поле разгромили «Спарту» (4:0).

В сборную также попал и игрок «Андерлехта» Франк Ачеампонг, который оформил дубль в матче с «Зенитом» (2:0).

Символическая сборная первых матчей 1/16 финала ЛЕ

Вратарь: Андре Онана («Аякс»); защитники: Бенедикт Хёведес («Шальке»), Тимоей Калачёв («Ростов»); Нуман Чюрюксу («Османлыспор»); полузащитники: Франк Ачеампонг («Андерлехт»), Даниел Миличевич («Гент»), Федерико Бернардески («Фиорентина»); Лука Тусар («Лион»); нападающие: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Александр Ляказетт («Лион»), Эдин Джеко («Рома»).

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