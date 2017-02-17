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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28810286/
17 февраля 2017, 13:40 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Кокорин уважает себя или нет?

Известный телекомментатор крайне негативно отозвался об игре «Зенита» в матче против «Андерлехта».

Известный телекомментатор крайне негативно отозвался об игре Зенита в матче против Андерлехта. Увеличить
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ЛУЧЕСКУ НАСТУПИЛ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ, ЧТО И СПАЛЛЕТТИ

— 0:2 по такой игре — еще не самый плохой результат для «Зенита»?

— В общем-то да… Единственное, что меня порадовало — выход Данни. После его появления на поле мы увидели культуру паса в исполнении гостей. Он единственный, кто стал отдавать внятные передачи вперед, на обострение.

— До этого было не так?

— До этого я смотрел какой-то тренировочный матч «Зенита» на сборе под нагрузками. Ребята почему-то не перестроились на официальную встречу. Действовали без особой концентрации на своей половине поля. Я перед матчем говорил, что «Зениту» нужно сыграть закрыто. Может быть, это не футбол Луческу, вот только на выезде прежде всего необходимо думать об обороне.

— Значит, Мистер выбрал не ту тактику?

— Дело скорее не в тактике. Просто игроки не выполняли свои обязанности. Все упирается в психологию. «Зенит» абсолютно не настроился на этот матч как на еврокубковый поединок! Многие говорили, что «Андерлехт» слабый, что «Ростов» его проходил… Ну и что?! А вы видели, какую игру выдал вчера «Ростов»? Прежде всего, по самоотдаче. Да и «Краснодар» в этом плане хорош. А вот «Зенит» отличался от них явно в худшую сторону. Мне кажется, Луческу наступил на те же грабли, что в свое время Спаллетти.

— Поясните, пожалуйста.

— Сейчас уже не вспомню матч, но Спаллетти перед встречей плей-офф еврокубка не привез команду хотя бы на пару дней домой после сборов. Люди освободились бы от психологической нагрузки после длительных тренировок. Им же приедается монотонная работа в отрыве от семьи. А в Санкт-Петербурге они бы переключились, набрались бы сил. И поняли бы, что предстоит очень серьезный поединок в Брюсселе. Отсюда и проблемы с настроем.

ИВАНОВИЧ ДЕЙСТВОВАЛ РОБКО

— От Ивановича никак не ожидали такой грубейшей ошибки в эпизоде с первым голом?

— Бранислав долго не играл в основном составе. Видимо, этот навык потерял. Потом, если помните, он точно так же ошибся в одном контрольном матче на сборах. Значит, не сделал соответствующих выводов. Кроме того, вчера серб действовал слишком уж робко. Все ждут от него лидерства. После перерыва он в принципе пошел вперед, начал обыгрывать. В команде должен быть вожак! И не один, а несколько.

— Таких в «Зените» вчера не было?

— Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам. Ни разу, понимаете? Все их пасы — только поперек и назад. Ну что это такое?

— Дело в какой-то спортивной робости?

— Не знаю… Кокорин, вроде бы, уже выправлялся, казалось, обретает хорошую форму. А тут….

— Луческу сказал, что Кокорину и Шатову нужно задать себе вопросы по такой игре.

— Очень резонное замечание! Надо крепко задуматься. Луческу дал им понять: «Ребята, за такую игру вы можете сесть на скамейку, и очень глубоко».

— Допускаете, что Мистер отправит Кокорина в запас?

— Ну конечно! Почему нет? Еще одна такая игра — и конец основному составу. А что, прикажете, с ними делать? Шатов и Кокорин — они что, что «Ростов» его проходил… Ну и что?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают? Пусть ответят на этот вопрос.

ЭРНАНИ ЛУЧШИЙ СРЕДИ ХУДШИХ

— Данни показал совсем другой футбол?

— Однозначно. Видно, что Данни очень серьезно готовится к матчам. Восстановился после операции. Молодец. Самое главное с его выходом появилась культура паса. Мне кажется, он играл эффективнее, чем Жулиану. Бразилец, к слову, как-то растерялся, не был похож на себя.

— Луческу, между тем, назвал лучшим на поле Эрнани.

— Наверное, лучший среди худших… В принципе, он выполнял тренерскую установку. Но и вопросы к нему тоже есть. И Хави Гарсия не убедил.

— К Дзюбе у вас такие же претензии, как к Кокорину и Шатову?

— Артем старался, но против него вышел рослый соперник. Это не оправдание. Вы посмотрите, как Джеко использует свои моменты в «Роме». Примеры то рядом! Далеко же ходить не надо. Каждый должен выполнять свою задачу. Во втором тайме у Дзюбы были моменты. Чуть не повезло. Считаю, его нужно больше нагружать. Он-то парень старательный. А в первом тайме «Зенит» полностью проиграл центр поля. Откуда взяться передачам? Да, держали мяч. А что толку? «Андерлехт» сыграл гораздо эффективнее.

— Со стартовым составом Луческу ошибся?

— Ну конечно! Раз «Зенит» совершал ошибки, значит, тренер что-то не докрутил.

КРАСИВЫЙ БЕГ С МЯЧОМ К СВОИМ ВОРОТАМ

— Верите, что за неделю «Зенит» преобразится?

— Верю. Самим игрокам нужно посмотреть на себя в зеркало и задать вопрос: «Мы себя уважаем или нет»? Ну что это такое? «Андерлехт» же не «Бавария». Где спортивная злость? Ребята, вы находитесь в долгу перед болельщиками. Так отрабатывайте, все в ваших силах!

— За счет одной только спортивной злости можно отыграть два мяча?

— Не только. Тактические моменты команда разберет. Луческу опытный тренер. Да, пока еще нет должного взаимопонимания. Видны были разрывы между игроками, линиями. Не хватило компактности. Вот Бердыев размещает своих игроков очень компактно. А «Зенит»… Футболисты просто не успевали подстраховать партнеров. Уверен, эти игроки могут грамотно действовать на поле. Но для этого нужен запредельный настрой. С первой секунды необходимо прессинговать по всему полю. На протяжении всех 90 минут.

— В Брюсселе этим и не пахло…

— Какой-то академизм, легкие пробежки. Красивый бег с мячом к своим воротам? Это что-то новое в футболе. Можно и проиграть, но надо сражаться в евротурнире! Иначе зачем вы завоевывали право играть в плей-оф? Этих игроков надо уже разбудить и ударить в колокол!

16.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Constant Vanden Stock Stadion
Андерлехт 2:0 Зенит
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рене Вайлер Мирча Луческу
Голы
5′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
31′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
Составы
Мартинес Рубен 30
Анди Нахар 7
Иван Обрадович 37
Оливье Десхахт 3
Урош Спаич 5
Массимо Бруно 10
17′ Юри Тилеманс (к) 31
Леандер Дендонкер 32
60′ Фрэнк Ачеампонг 18
Александру Кипчу 11
74′ Николае Станчу 73
Софьян Ханни 94
20′ 80′ Исаак Телин 24
Лукаш Теодорчик 91
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито 21′
13 Луиш Нету
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
33 Эрнани
81 Юрий Жирков
22 Артем Дзюба (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 80′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 65′
29 Роберт Мак
9 Александр Кокорин 71′
10 Мигел Алвеш Данни
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
3 Угловые 8
14 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Боковой судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Роберт Мэдли (Англия)
Боковой судья Джек Коллин (Англия)
Боковой судья Саймон Беннетт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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