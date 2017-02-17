Геннадий Орлов: Кокорин уважает себя или нет?
Известный телекомментатор крайне негативно отозвался об игре «Зенита» в матче против «Андерлехта».
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Видимо, что-то случилось...
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ЛУЧЕСКУ НАСТУПИЛ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ, ЧТО И СПАЛЛЕТТИ
— 0:2 по такой игре — еще не самый плохой результат для «Зенита»?
— В
— До этого было не так?
— До этого я смотрел
— Значит, Мистер выбрал не ту тактику?
— Дело скорее не в тактике. Просто игроки не выполняли свои обязанности. Все упирается в психологию. «Зенит» абсолютно не настроился на этот матч как на еврокубковый поединок! Многие говорили, что «Андерлехт» слабый, что «Ростов» его проходил… Ну и что?! А вы видели, какую игру выдал вчера «Ростов»? Прежде всего, по самоотдаче. Да и «Краснодар» в этом плане хорош. А вот «Зенит» отличался от них явно в худшую сторону. Мне кажется, Луческу наступил на те же грабли, что в свое время Спаллетти.
— Поясните, пожалуйста.
— Сейчас уже не вспомню матч, но Спаллетти перед встречей
ИВАНОВИЧ ДЕЙСТВОВАЛ РОБКО
— От Ивановича никак не ожидали такой грубейшей ошибки в эпизоде с первым голом?
— Бранислав долго не играл в основном составе. Видимо, этот навык потерял. Потом, если помните, он точно так же ошибся в одном контрольном матче на сборах. Значит, не сделал соответствующих выводов. Кроме того, вчера серб действовал слишком уж робко. Все ждут от него лидерства. После перерыва он в принципе пошел вперед, начал обыгрывать. В команде должен быть вожак! И не один, а несколько.
— Таких в «Зените» вчера не было?
— Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам. Ни разу, понимаете? Все их пасы — только поперек и назад. Ну что это такое?
— Дело в
— Не знаю… Кокорин, вроде бы, уже выправлялся, казалось, обретает хорошую форму. А тут….
— Луческу сказал, что Кокорину и Шатову нужно задать себе вопросы по такой игре.
— Очень резонное замечание! Надо крепко задуматься. Луческу дал им понять: «Ребята, за такую игру вы можете сесть на скамейку, и очень глубоко».
— Допускаете, что Мистер отправит Кокорина в запас?
— Ну конечно! Почему нет? Еще одна такая игра — и конец основному составу. А что, прикажете, с ними делать? Шатов и Кокорин — они что, что «Ростов» его проходил… Ну и что?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают? Пусть ответят на этот вопрос.
ЭРНАНИ ЛУЧШИЙ СРЕДИ ХУДШИХ
— Данни показал совсем другой футбол?
— Однозначно. Видно, что Данни очень серьезно готовится к матчам. Восстановился после операции. Молодец. Самое главное с его выходом появилась культура паса. Мне кажется, он играл эффективнее, чем Жулиану. Бразилец, к слову,
— Луческу, между тем, назвал лучшим на поле Эрнани.
— Наверное, лучший среди худших… В принципе, он выполнял тренерскую установку. Но и вопросы к нему тоже есть. И Хави Гарсия не убедил.
— К Дзюбе у вас такие же претензии, как к Кокорину и Шатову?
— Артем старался, но против него вышел рослый соперник. Это не оправдание. Вы посмотрите, как Джеко использует свои моменты в «Роме». Примеры то рядом! Далеко же ходить не надо. Каждый должен выполнять свою задачу. Во втором тайме у Дзюбы были моменты. Чуть не повезло. Считаю, его нужно больше нагружать.
— Со стартовым составом Луческу ошибся?
— Ну конечно! Раз «Зенит» совершал ошибки, значит, тренер
КРАСИВЫЙ БЕГ С МЯЧОМ К СВОИМ ВОРОТАМ
— Верите, что за неделю «Зенит» преобразится?
— Верю. Самим игрокам нужно посмотреть на себя в зеркало и задать вопрос: «Мы себя уважаем или нет»? Ну что это такое? «Андерлехт» же не «Бавария». Где спортивная злость? Ребята, вы находитесь в долгу перед болельщиками. Так отрабатывайте, все в ваших силах!
— За счет одной только спортивной злости можно отыграть два мяча?
— Не только. Тактические моменты команда разберет. Луческу опытный тренер. Да, пока еще нет должного взаимопонимания. Видны были разрывы между игроками, линиями. Не хватило компактности. Вот Бердыев размещает своих игроков очень компактно. А «Зенит»… Футболисты просто не успевали подстраховать партнеров. Уверен, эти игроки могут грамотно действовать на поле. Но для этого нужен запредельный настрой. С первой секунды необходимо прессинговать по всему полю. На протяжении всех 90 минут.
— В Брюсселе этим и не пахло…
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|16.02.2017 23:05
|плей-офф: 1/16 финала
|Constant Vanden Stock Stadion
|Рене Вайлер
|Мирча Луческу
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
|Боковой судья
|Андре Марринер (Англия)
|Боковой судья
|Роберт Мэдли (Англия)
|Боковой судья
|Джек Коллин (Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт (Англия)
- Вышел из игры
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