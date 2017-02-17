Геннадий Орлов: Кокорин уважает себя или нет?

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ЛУЧЕСКУ НАСТУПИЛ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ, ЧТО И СПАЛЛЕТТИ

— 0:2 по такой игре — еще не самый плохой результат для «Зенита»?

— В общем-то да… Единственное, что меня порадовало — выход Данни. После его появления на поле мы увидели культуру паса в исполнении гостей. Он единственный, кто стал отдавать внятные передачи вперед, на обострение.

— До этого было не так?

— До этого я смотрел какой-то тренировочный матч «Зенита» на сборе под нагрузками. Ребята почему-то не перестроились на официальную встречу. Действовали без особой концентрации на своей половине поля. Я перед матчем говорил, что «Зениту» нужно сыграть закрыто. Может быть, это не футбол Луческу, вот только на выезде прежде всего необходимо думать об обороне.

— Значит, Мистер выбрал не ту тактику?

— Дело скорее не в тактике. Просто игроки не выполняли свои обязанности. Все упирается в психологию. «Зенит» абсолютно не настроился на этот матч как на еврокубковый поединок! Многие говорили, что «Андерлехт» слабый, что «Ростов» его проходил… Ну и что?! А вы видели, какую игру выдал вчера «Ростов»? Прежде всего, по самоотдаче. Да и «Краснодар» в этом плане хорош. А вот «Зенит» отличался от них явно в худшую сторону. Мне кажется, Луческу наступил на те же грабли, что в свое время Спаллетти.

— Поясните, пожалуйста.

— Сейчас уже не вспомню матч, но Спаллетти перед встречей плей-офф еврокубка не привез команду хотя бы на пару дней домой после сборов. Люди освободились бы от психологической нагрузки после длительных тренировок. Им же приедается монотонная работа в отрыве от семьи. А в Санкт-Петербурге они бы переключились, набрались бы сил. И поняли бы, что предстоит очень серьезный поединок в Брюсселе. Отсюда и проблемы с настроем.

ИВАНОВИЧ ДЕЙСТВОВАЛ РОБКО

— От Ивановича никак не ожидали такой грубейшей ошибки в эпизоде с первым голом?

— Бранислав долго не играл в основном составе. Видимо, этот навык потерял. Потом, если помните, он точно так же ошибся в одном контрольном матче на сборах. Значит, не сделал соответствующих выводов. Кроме того, вчера серб действовал слишком уж робко. Все ждут от него лидерства. После перерыва он в принципе пошел вперед, начал обыгрывать. В команде должен быть вожак! И не один, а несколько.

— Таких в «Зените» вчера не было?

— Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам. Ни разу, понимаете? Все их пасы — только поперек и назад. Ну что это такое?

— Дело в какой-то спортивной робости?

— Не знаю… Кокорин, вроде бы, уже выправлялся, казалось, обретает хорошую форму. А тут….

— Луческу сказал, что Кокорину и Шатову нужно задать себе вопросы по такой игре.

— Очень резонное замечание! Надо крепко задуматься. Луческу дал им понять: «Ребята, за такую игру вы можете сесть на скамейку, и очень глубоко».

— Допускаете, что Мистер отправит Кокорина в запас?

— Ну конечно! Почему нет? Еще одна такая игра — и конец основному составу. А что, прикажете, с ними делать? Шатов и Кокорин — они что, что «Ростов» его проходил… Ну и что?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают? Пусть ответят на этот вопрос.

ЭРНАНИ ЛУЧШИЙ СРЕДИ ХУДШИХ

— Данни показал совсем другой футбол?

— Однозначно. Видно, что Данни очень серьезно готовится к матчам. Восстановился после операции. Молодец. Самое главное с его выходом появилась культура паса. Мне кажется, он играл эффективнее, чем Жулиану. Бразилец, к слову, как-то растерялся, не был похож на себя.

— Луческу, между тем, назвал лучшим на поле Эрнани.

— Наверное, лучший среди худших… В принципе, он выполнял тренерскую установку. Но и вопросы к нему тоже есть. И Хави Гарсия не убедил.

— К Дзюбе у вас такие же претензии, как к Кокорину и Шатову?

— Артем старался, но против него вышел рослый соперник. Это не оправдание. Вы посмотрите, как Джеко использует свои моменты в «Роме». Примеры то рядом! Далеко же ходить не надо. Каждый должен выполнять свою задачу. Во втором тайме у Дзюбы были моменты. Чуть не повезло. Считаю, его нужно больше нагружать. Он-то парень старательный. А в первом тайме «Зенит» полностью проиграл центр поля. Откуда взяться передачам? Да, держали мяч. А что толку? «Андерлехт» сыграл гораздо эффективнее.

— Со стартовым составом Луческу ошибся?

— Ну конечно! Раз «Зенит» совершал ошибки, значит, тренер что-то не докрутил.

КРАСИВЫЙ БЕГ С МЯЧОМ К СВОИМ ВОРОТАМ

— Верите, что за неделю «Зенит» преобразится?

— Верю. Самим игрокам нужно посмотреть на себя в зеркало и задать вопрос: «Мы себя уважаем или нет»? Ну что это такое? «Андерлехт» же не «Бавария». Где спортивная злость? Ребята, вы находитесь в долгу перед болельщиками. Так отрабатывайте, все в ваших силах!

— За счет одной только спортивной злости можно отыграть два мяча?

— Не только. Тактические моменты команда разберет. Луческу опытный тренер. Да, пока еще нет должного взаимопонимания. Видны были разрывы между игроками, линиями. Не хватило компактности. Вот Бердыев размещает своих игроков очень компактно. А «Зенит»… Футболисты просто не успевали подстраховать партнеров. Уверен, эти игроки могут грамотно действовать на поле. Но для этого нужен запредельный настрой. С первой секунды необходимо прессинговать по всему полю. На протяжении всех 90 минут.

— В Брюсселе этим и не пахло…